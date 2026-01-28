Karşılaşmayı Sırbistan Futbol Federasyonu’ndan Nenad Minakovic yönetecek. Minakovic’in yardımcılıklarını Nikola Brovic ve Bosko Bozovic üstlenecek.

Fenerbahçe İlk 16 İçin Avantaj Peşinde

UEFA Avrupa Ligi’nde geride kalan 7 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, 11 puanla 18. sırada bulunuyor. Son maçında sahasında Aston Villa’ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, buna rağmen bir üst tura çıkmayı garantiledi.

Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi halinde Avrupa Ligi’nde ilk 16 turu için önemli bir avantaj elde edecek.

Fenerbahçe’de 3 Eksik

Zorlu FCSB karşılaşması öncesinde Fenerbahçe’de 3 eksik oyuncu bulunuyor.

Levent Mercan ve Archie Brown , sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Milan Skriniar, Aston Villa maçında gördüğü sarı kart sonrası cezalı duruma düştü.

Ayrıca yeni transferler Matteo Guendouzi, Anthony Musaba ve Mert Günok, statü gereği bu maçta forma giyemeyecek.

4 Futbolcu Sarı Kart Sınırında

Fenerbahçe’de Oğuz Aydın, Edson Alvarez, Nelson Semedo ve Jhon Duran, FCSB maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Bu oyuncular kart görmeleri halinde, bir sonraki turda oynanacak ilk maçta cezalı duruma düşecek.

Son Antrenman İstanbul’da Yapılacak

Sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesindeki son antrenmanını bugün Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirecek. Antrenmanın ardından Fenerbahçe kafilesi, TSİ 16.20’de özel uçakla Bükreş’e hareket edecek.

Teknik direktör Domenico Tedesco ve Brezilyalı futbolcu Fred, TSİ 18.45’te National Arena’da düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.