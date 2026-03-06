Ankara'nın Keçiören ilçesi Bağlum’da bulunan ormanlık alanda ağaca asılı halde bir erkek cesedi bulundu. Olay, 4 Mart Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan vatandaşlar ormanlık alanda bir kişinin ağaca asılı halde olduğunu fark etti. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaklaşık 28 yaşlarında olduğu öğrenilen erkeğin, yakın çevresinden alınan bilgilere göre psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edildi. Öte yandan şahsın daha önce cezaevine girip çıktığı da ileri sürüldü.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede detaylı çalışma yaparken, hayatını kaybeden kişinin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Ankara Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın intihar mı yoksa şüpheli bir ölüm mü olduğu yönünde çok yönlü soruşturma başlattı.