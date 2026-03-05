Kaan Yılancıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kanser tedavisine yönelik dikkat çeken bir bilimsel gelişmeyi gündeme taşıdı. Paylaşıma göre araştırmacılar, uçuk virüsü olarak bilinen Herpes Simplex Virüsü tip-1 (HSV-1) temel alınarak RP1 adlı genetik olarak değiştirilmiş bir virüs geliştirdi.

Yeni yöntemin temel amacının bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha iyi tanımasını sağlayarak hastalıkla daha güçlü şekilde mücadele etmesini sağlamak olduğu ifade edildi.

Virüs doğrudan tümöre enjekte ediliyor

Geliştirilen tedavi yönteminde RP1 virüsü doğrudan tümörün içine enjekte ediliyor. Virüsün çoğunlukla kanser hücrelerinin içinde çoğaldığı ve bu hücrelerin parçalanmasına yol açtığı belirtiliyor. Bu süreçte açığa çıkan sinyaller bağışıklık sistemini harekete geçirerek vücudun kanser hücrelerini daha kolay tespit etmesine yardımcı oluyor.

Paylaşımda ayrıca RP1 virüsünün, tümörlerin bağışıklık sisteminden saklanmak için kullandığı CTLA-4 yolunu da etkileyerek bağışıklık yanıtını güçlendirebildiği ifade edildi. Böylece bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini daha net şekilde hedef alabildiği vurgulandı.

Hastaların üçte birinde tümör küçüldü

İleri evre melanom hastaları üzerinde gerçekleştirilen ve 140 kişinin katıldığı klinik çalışmada dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Buna göre hastaların yaklaşık yüzde 33’ünde tümörlerde küçülme görülürken, yüzde 15’inde ise tümörlerin tamamen ortadan kalktığı kaydedildi.

Ayrıca virüsün enjekte edilmediği bazı tümörlerde de küçülme gözlemlenmesi, tedavinin tüm vücutta bağışıklık yanıtı oluşturabileceğine işaret ediyor.

İmmünoterapi ile birlikte uygulanıyor

Tedavi sürecinde RP1 virüsünün, bir immünoterapi ilacı olan Nivolumab ile birlikte uygulandığı belirtildi. Yan etkilerin ise genellikle hafif olduğu; hastalarda daha çok yorgunluk ve geçici ateş görüldüğü aktarıldı.

Araştırmacılar ayrıca genetik olarak değiştirilen bu virüsün klasik uçuk enfeksiyonuna yol açmadığını da vurguladı.

Yeni nesil kanser tedavileri

Uzmanlara göre bu yaklaşım, kanser tedavisinde geliştirilen onkolitik virüs tedavileri olarak bilinen yeni bir tedavi sınıfının parçası. Bu yöntemde bazı virüsler hastalık oluşturmak yerine kanser hücrelerini hedef almak üzere tasarlanıyor.

Paylaşımda, yöntemin farklı kanser türlerindeki etkisini araştırmak amacıyla daha geniş kapsamlı klinik çalışmaların sürdüğü bilgisine de yer verildi.