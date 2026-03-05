ABD merkezli teknoloji şirketi Google, Almanya’daki teknoloji ve yapay zeka çalışmalarını güçlendirmek amacıyla Berlin’de kapsamlı bir yapay zeka merkezi açtı.

Berlin’in tarihi bölgelerinden biri olan Müzeler Adası yakınındaki Müzeler Adası Forumu’nda faaliyet göstermeye başlayan merkez, şirketin yapay zeka çalışmalarını tek çatı altında toplayacak.

Yeni merkezde Google DeepMind, Google Research ve Google Cloud ekipleri birlikte çalışacak.

5,5 Milyar Euroluk Dev Teknoloji Yatırımı

Berlin’de açılan merkez, Google’ın Almanya’da 2029 yılına kadar gerçekleştirmeyi planladığı 5,5 milyar euroluk yatırım programının en stratejik parçalarından biri olarak değerlendiriliyor.

Merkez bünyesinde kurulan “yapay zeka deneme alanı”, en yeni yapay zeka teknolojilerinin sergilenmesine ve test edilmesine olanak sağlayacak. Böylece girişimler, şirketler ve araştırmacılar yeni teknolojileri yakından deneyimleyebilecek.

Almanya’dan “Yapay Zeka Üssü” Mesajı

Merkezin açılışında konuşan Almanya Dijital İşler Bakanı Karsten Wildberger, Almanya’nın yapay zeka alanında küresel merkezlerden biri olma yolunda ilerlediğini belirtti.

Berlin Eyalet Başbakanı Kai Wegner ise bu yatırımın Berlin’in teknoloji ve inovasyon gücüne duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Philipp Justus ise merkezin iş birliği ve tartışma alanı olarak tasarlandığını, Almanya’nın küresel yapay zeka rekabetindeki konumunu güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Üniversitelerle Akademik İş Birliği

Yeni yapay zeka merkezi kapsamında önemli akademik ortaklıklar da duyuruldu.

Technical University of Munich ve Helmholtz Munich ile yapılacak iş birlikleri kapsamında özellikle tıp ve tek hücre araştırmaları alanlarında sorumlu yapay zeka uygulamaları geliştirilecek.

Yapay Zeka Almanya Ekonomisine 440 Milyar Euro Katkı Sağlayabilir

Google tarafından German Economic Institute’ne yaptırılan analize göre üretken yapay zekanın Almanya’da yaygın kullanımı, 2034 yılına kadar ekonomiye yıllık yaklaşık 440 milyar euroluk ek brüt katma değer sağlayabilir.

Yeni Veri Merkezleri de Geliyor

Google’ın Almanya’ya yönelik yatırım paketi yalnızca Berlin’deki merkezle sınırlı değil.

Şirket ayrıca Dietzenbach kentinde yeni bir veri merkezi kurmayı planlıyor. Bunun yanında Munich ve Frankfurt’taki mevcut tesislerin de genişletilmesi hedefleniyor.