Amazon’un kurucusu ABD’li milyarder Jeff Bezos’a ait Blue Origin, uydu internet alanında Elon Musk’ın SpaceX şirketi tarafından geliştirilen Starlink ağına rakip olacak yeni bir projeyi kamuoyuna açıkladı. Şirket, “TeraWave” adı verilen küresel uydu internet ağı için 5 bin 408 uyduyu uzaya göndermeye hazırlanıyor.

Alçak ve Orta Yörüngede Küresel İnternet

Blue Origin tarafından yapılan açıklamada, TeraWave uydularının alçak ve orta dünya yörüngesinde birbiriyle bağlantılı şekilde çalışacağı belirtildi. Bu sistem sayesinde dünya genelinde yüksek hızlı ve kesintisiz internet erişimi sağlanması hedefleniyor.

Şirket, TeraWave’in mevcut uydu internet hizmetlerine kıyasla daha hızlı veri aktarımı ve daha yüksek kapasite sunacağını vurguladı.

Saniyede 6 Terabit Hız

Açıklamaya göre TeraWave uydu internet ağı, saniyede 6 terabit (Tbps) indirme ve yükleme hızına kadar destek verebilecek. Bu hızın, özellikle büyük ölçekli veri trafiği için önemli bir avantaj sağlaması bekleniyor.

İlk Fırlatmalar 2027’de

Blue Origin, TeraWave uydularının 2027 yılının son çeyreğinde uzaya fırlatılmaya başlanacağını duyurdu. Projenin aşamalı olarak devreye alınması planlanıyor.

Hedef Kitle: Kurumlar ve Hükümetler

Starlink bireysel kullanıcılara internet ve telefon hizmeti sunarken, TeraWave daha çok veri merkezleri, büyük işletmeler ve hükümetlere yönelik hizmet vermeyi amaçlıyor. Bu yönüyle Blue Origin, kurumsal ve stratejik iletişim altyapısına odaklanan bir model benimsiyor.