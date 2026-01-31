Avustralya’nın Sidney kentinde doktorlar, kanser tedavisinde umut veren bir yöntemi hayata geçiriyor. MR rehberli kriyoblasyon adı verilen bu teknikte, tümör doğrudan hedef alınıyor ve dondurularak yok ediliyor.

Gerçek zamanlı manyetik rezonans (MR) görüntüleme sayesinde, milimetrik bir prob tümörün içine yönlendiriliyor. Ardından prob, dokuyu –40 derece ve altına kadar soğutarak kanser hücrelerinin parçalanmasını sağlıyor. Bu işlem sırasında çevredeki sağlıklı dokular korunuyor.

Yöntemin en dikkat çeken özelliği ise klasik ameliyatlara göre çok daha konforlu olması. Büyük kesiler, dikişler ve uzun hastane yatışları gerekmiyor. Hastalar aynı gün taburcu ediliyor.

Uzmanlar, bu tedavinin özellikle ameliyat riski bulunan, ileri yaştaki ya da tümörü kritik bölgelerde yer alan hastalar için önemli bir alternatif sunduğunu vurguluyor. Kriyoblasyonun, girişimsel radyolojide kanser tedavisinin geleceğini şekillendirecek yöntemlerden biri olduğu ifade ediliyor.

Kaynaklar:

NSW Health | Sydney Adventist Hospital | Radiological Society of North America