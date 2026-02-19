Şirketin kurucu ortağı Fazıla Bingöl, sistemin saatte 30-40 kahve üretme kapasitesine sahip olduğunu belirterek, projenin tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirildiğini vurguladı.

Robotik ve Yapay Zeka Kahve Hizmetinde

Coffeetropic tarafından geliştirilen Robotik Barista sistemi, kahve hazırlama ve sunum süreçlerini tamamen otonom bir yapıyla gerçekleştiriyor. Yapay zeka destekli altyapısı sayesinde siparişten ödeme süreçlerine kadar birçok özel yazılım entegre edilmiş durumda.

Proje kapsamında robot kolunun hareketlerinden ödeme sistemine kadar pek çok yazılım özel olarak geliştirildi. Kullanılan tüm kahve ekipmanlarının profesyonel olduğunu ve sisteme özel modifiye edildiğini belirten Bingöl, Robotik Barista’nın klasik kahve otomatlarından tamamen farklı bir teknolojiye sahip olduğunu ifade etti.

Pilot Uygulama Kozzy AVM’de Başladı

Yaklaşık bir yıllık çalışmanın ürünü olan Robotik Barista projesi, Coffeetropic Kahve ve E-Commint Yazılım firmalarının iş birliğiyle geliştirildi. Yapay zeka yazılım teknolojileri E-Commint tarafından tasarlandı.

Ticarileştirme süreci kapsamında yaklaşık üç haftadır Kozzy AVM’de pilot uygulama gerçekleştiriliyor. Projeye gösterilen ilgiden memnun olduklarını belirten Fazıla Bingöl, gelinen aşamanın umut verici olduğunu ve sistemi daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini söyledi.

“Bir Macera Olarak Başladı, Profesyonel Projeye Dönüştü”

Dubai’de ilk örnekleri görülen robotik barista sistemlerinden ilham aldıklarını belirten Bingöl, başlangıçta projenin mümkün olup olmayacağı konusunda soru işaretleri bulunduğunu ancak genç ve yenilikçi ekip sayesinde sürecin hızla ilerlediğini dile getirdi.

Bir yıl dolmadan ticarileşmiş bir sistem ortaya çıkardıklarını söyleyen Bingöl, “Bizim için bir ihtiyaçtan çok bir macera olarak başladı; şimdi ise profesyonel bir projeye dönüştü” ifadelerini kullandı.

Kahveye Sadece Müşteri Temas Ediyor

Robotik Barista, kahveyi hazırlayıp servis alanına getiriyor. Sistem tamamen hijyenik bir ortam sunarken, kahveye yalnızca müşteri temas ediyor.

Profesyonel ekipmanlarla hazırlanan kahveler, insan baristanın hazırladığı içeceklerle aynı standartta üretiliyor. Robotik sistem her seferinde aynı öğütme ayarı ve akış süresiyle standart kalite sunuyor.

Şu anda pilot uygulamada Americano, Latte ve Cappuccino olmak üzere üç çeşit kahve sunuluyor. En uzun hazırlama süresi Cappuccino’da olup yaklaşık iki dakika sürüyor.

7/24 Çalışma ve Franchise Hedefi

Yaklaşık dört metrekarelik alanda kurulabilen sistem; AVM’ler, metro istasyonları, hastaneler, üniversite kampüsleri ve gece hayatının yoğun olduğu alanlar için uygun bir çözüm sunuyor.

Robotik Barista 7 gün 24 saat kesintisiz çalışabiliyor. Dinlenme süresine ihtiyaç duymaması, girişimciler için sürekli gelir modeli anlamına geliyor.

Franchise modeliyle yaygınlaştırılması planlanan projeye genç girişimcilerden ve pasif gelir modeli arayanlardan yoğun talep olduğu belirtiliyor. Ayrıca yurt dışından da ilgi gelmeye başladığı ifade ediliyor.

Türk Mühendislerinden Yerli Teknoloji

Yazılım altyapısı ve yapay zeka kurgusu tamamen yerli ekip tarafından geliştirilen Robotik Barista sisteminde yalnızca robot kolu yurt dışından temin edildi.

Fazıla Bingöl, ortaya çıkan ürünün tamamen Türk mühendislerin geliştirdiği bir teknoloji olduğunu belirterek, projenin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve geliştirme çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

Robotik Barista, kahve sektöründe teknoloji odaklı yeni bir dönemin kapısını aralamayı hedefliyor.