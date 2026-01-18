Yapay zekâ teknolojilerinin hızla yaygınlaştığı günümüzde, bu alandaki riskler de giderek daha fazla tartışma konusu oluyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; 14 yıldır yazılım alanında çalışan Yazılımcı Ali Yurdakul, yapay zekânın internetteki verilerle beslendiğini ve bu durumun ciddi bir güven sorunu yarattığını belirterek, yanlış bilginin doğruymuş gibi sunulabileceğini, kişisel verilerin ise büyük tehlike altında olduğunu söyledi.

“YAPAY ZEKÂ İNTERNETTEKİ VERİLERİ SÜZÜP ÖNÜMÜZE GETİRİYOR”

Yapay zekânın mevcut kapasitesine ilişkin değerlendirmede bulunan Yurdakul, sistemlerin temelde internetteki verileri derleyerek çalıştığını ifade ederek, “Şu an yapay zekâ, internette olan bilgileri ayıklayıp bizim önümüze getiriyor. Onlarca internet sitesini analiz edip mantıklı olanı sunuyor gibi çalışıyor.” diye konuştu.

Ancak bu durumun ciddi bir güven sorunu yarattığını vurgulayan Yurdakul, “Yapay zekâya güvenemeyiz. Çünkü tüm verileri internetten çekiyor ve internette herkes veri girişi yapabiliyor. Yanlış bilgiyi de doğru gibi sunabilir.” ifadelerini kullandı.

“YANLIŞ BİLGİ YAPAY ZEKÂYA DOĞRUYMUŞ GİBİ ÖĞRETİLEBİLİR”

Yapay zekânın manipüle edilebileceğine dikkat çeken Yurdakul, “Yanlış olan bir bilgiyi yapay zekâya doğru gibi gösterebilirsiniz. Daha sonra aynı soruyu sorduğunuzda size bunun doğru olduğunu söylemeye devam eder. O yüzden verdiği cevabın gerçekten doğru olup olmadığını bilemeyiz.” dedi.

“İNSANLAR YAPAY ZEKÂ NEDENİYLE YÖNLENDİRİLEBİLİR”

Yapay zekânın algı yönetimi için kullanılabileceğini savunan Yurdakul, “Bence yapay zekâ insanları yönlendirebiliyor. Çünkü insanlar artık her şeyi yapay zekâya sormaya başladı. Kimse araştırmıyor, ilk gelen bilgiyi doğru kabul ediyor” diye konuştu.

Bu durumun ciddi bir risk barındırdığını söyleyen Yurdakul, “Bir yazılım mühendisi yapay zekâyı insanları yönlendirmek için kullanabilir. Bu, dijital medyadaki algı yönetiminden çok da farklı değil.” ifadelerini kullandı.

“BAZI MESLEKLER YAPAY ZEKÂDAN ETKİLENECEK”

Yapay zekânın bazı meslek gruplarını ortadan kaldırabileceğini belirten Yurdakul, “Dijitale yakın meslekler daha fazla etkilenecek. Yazarlık bunların başında geliyor. İşverenler maliyet düşürmek için bu teknolojileri tercih ediyor.” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.