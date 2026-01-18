Günümüz teknoloji çağında uluslararası boyutta yapılan bir araştırmaya göre, dijital bağımlılık ve yüksek adrenaline neden olan video oyunları; çocuklardaki kalıtsal hastalıklara neden olabiliyor.

Sonsöz Gazetesi’nden Sümer Taşkıran’ın haberine göre; Dijital Reklam- Pazarlama Uzmanı ve Eğitmen- İletişimci Damla Erayhan Evşen, Sonsöz Gazetesi’ne verdiği özel röportajda, dijital çağda ebeveynliğin ciddi biçimde değiştiğini ifade etti. Evşen, özellikle ara tatil dönemlerinde çocukların ekran sürelerinin ciddi oranda arttığını, bu artışın ise çoğu zaman ebeveynler tarafından fark edilmediğini dile getirdi.

Uzun yıllardır dijital alanlarda çalıştığını belirten Evşen, dijital reklamlar, dijital pazarlama ve dijital okuryazarlık konularında hem özel sektörde hem de kamu kurumlarında eğitimler verdiğini anlattı. 2020 yılından itibaren üniversiteler, liseler ve çeşitli kamu kuruluşlarında dijital dünyanın doğru kullanımına ilişkin eğitimler sunduğunu aktaran Evşen, çocukların dijital platformlarla baş başa bırakılmasının ciddi riskler doğurduğunu vurguladı.

“DİJİTAL, ÇOCUKLAR İÇİN BAKICIYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”

Eğitmen ve iletişimci Damla Erayhan Evşen, birçok ebeveynin yoğunluk nedeniyle dijital cihazları bir “dijital bakıcı” olarak kullandığını ifade etti. Çocukların yemek yerken, uyku öncesinde ya da evde vakit geçirirken ekranla oyalanmasının sıradanlaştığını belirten Evşen, bu alışkanlığın uzun vadede bağımlılığa dönüştüğünü söyledi.

Tamamen ekransız bir çocuk yetiştirmenin de doğru olmadığını vurgulayan Evşen, dijital dünyadan tamamen uzak bırakılan çocukların sosyal çevrelerinde kendilerini eksik hissedebildiğini kaydetti. Asıl önemli olanın, ekranın yasaklanması değil, doğru ve kontrollü kullanımının öğretilmesi olduğunu dile getirdi.

ARA TATİLDE EKRAN SÜRELERİ İKİ KATINA ÇIKTI

Ara tatil dönemlerinde çocukların günlük rutinlerinin bozulduğuna dikkat çeken Evşen, okul döneminde büyük kısmı ders ve sosyal aktivitelerle geçen zamanın tatil sürecinde boşluğa düştüğünü belirtti. Bu boşluğun ise çoğu zaman dijital ekranlarla doldurulduğunu söyledi.

Evşen, okul döneminde günde 1–2 saat ekranla vakit geçiren çocukların, tatil dönemlerinde bu süreyi 5–8 saate kadar çıkardığını gözlemlediğini aktardı. Bu durumun hem fiziksel hem de psikolojik riskler barındırdığını ifade etti.

