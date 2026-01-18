Maaş Talepleri Transferi Zorluyor

Fenerbahçe’nin teklif ettiği iddia edilen rakamların üzerinde, Sörloth’un yıllık maaş beklentisini artırdığı öne sürülüyor. Başlangıçta kulübe yılda yaklaşık 12 milyon euro civarında bir ücret talep ettiği belirtilen Norveçli golcünün, daha yüksek bir teklif istediği ve maaş beklentisini **yaklaşık 15 milyon euro seviyesine çıkardığı konuşuluyor. Bu durum, teknik ve mali planlamada görüşmeleri zorlaştıran ana faktör olarak gösteriliyor.

Teknik heyet ve yönetim cephesinden maaş konusunda net bir resmi açıklama gelmese de, yüksek taleplerin transferi pahalı bir hâle getirdiği kulislerde konuşulanlar arasında. Bu nedenle Fenerbahçe’nin süreçte temkinli davrandığı, ekonomik şartlar ve takım bütçesi açısından dikkatli bir denge kurmaya çalıştığı aktarılıyor.

Bonservis ve Diğer Detaylar

Sadece maaş değil, bonservis maliyeti de transfer görüşmelerini karmaşık hale getiriyor. Atletico Madrid’in ortaya koyduğu bonservis beklentisinin de oldukça yüksek olduğu iddia ediliyor. Bu iki unsuru birleştirdiğinizde, Sörloth’un transfer maliyetinin kulüp için büyük bir bütçe yüküne dönüşebileceği yorumları yapılmakta.

Kulüp Cephesinden Mesajlar

Fenerbahçe yönetimi henüz resmi bir “transfer tamamlandı” açıklaması yapmadı. Kulüp yetkilileri transfer gündeminde farklı isimlerin de olabileceğini ve çalışmaların sürdüğünü belirtti. Ayrıca taraftarların transfer sürecindeki beklentilere açık olmaları istendi.

Diğer Kulüplerin İlgisi

Öte yandan Sörloth’un adı sadece Fenerbahçe ile değil, Serie A’dan büyük kulüplerle de anılıyor. Bu da Norveçli golcünün başka seçenekleri değerlendirmesine zemin hazırlayabilir gibi görünüyor.

Özet: Transferin Kırılma Noktası

Transfer zora girdi çünkü:

Sörloth’un yıllık maaş isteğini artırması (12M → ~15M €) süreci çıkmaza soktu.

Bonservis bedeli ve diğer maliyetler toplam bütçeyi zorlayabilir durumda.

Fenerbahçe yönetimi hala görüşmeleri sürdürüyor, ancak resmi bir imza yok.

Shörloth Güncel Piyasa Değeri 20 Milyon Euro