Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından 17 Ocak 2026 tarihinde yapılan açıklamada, 12 Ocak 2026’da Ankara’da meydana gelen kasten yaralama olayına ilişkin detaylara yer verildi. Açıklamada, eşler arasında yaşanan olayda bir polis memurunun eşini darp ederek yaraladığı, kendisinin de kesici aletle yaralandığının tespit edildiği ifade edildi.

Tarafların karşılıklı şikâyetçi olması üzerine adli sürecin başlatıldığı belirtilirken, gözaltına alınan polis memurunun çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Emniyet’ten Titiz İnceleme Vurgusu

EGM açıklamasında ayrıca, olayın tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Polis Başmüfettişi görevlendirildiği ve idari sürecin hassasiyetle yürütüldüğü vurgulandı. Kurum, sürecin şeffaflık ve hukukun üstünlüğü ilkeleri çerçevesinde devam ettiğini belirtti.

Açıklama, “Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleriyle sona erdi.