Süper Lig’de mücadele eden Fenerbahçe, profesyonel A takım oyuncularından Rodrigo Becao’nun sezon sonuna kadar Kasımpaşa FK’ya kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,
“Profesyonel A Takım oyuncularımızdan Rodrigo Becao, sezon sonuna kadar Kasımpaşa FK’ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”
ifadelerine yer verildi.

Transferle birlikte Becao, Süper Lig’in ikinci yarısında Kasımpaşa forması giyecek.

Kaynak: DHA