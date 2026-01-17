Ankara’da, Çankaya ilçesi Meşrutiyet Mahallesi’nde bulunan bir inşaat alanında işçilerin konakladığı konteynerlerde öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın sonucunda 3 konteyner kullanılamaz hale gelirken, olayda ölü ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.