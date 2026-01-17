Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere geldiği Malatya’da, “Ev Sahibi Türkiye” projesi kapsamında 9 bin 659 konutun kura çekimine katıldı.

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan Bakan Kurum, Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilin tamamında toplam 500 bin sosyal konut inşa edileceğini belirterek, Malatya’daki hak sahiplerinin belirlendiğini söyledi.

“Malatya insanlık tarihinin önemli duraklarından biri”

Bakan Kurum, konuşmasında Malatya’nın tarihsel ve kültürel önemine dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Bugün memleketimde, cennet vatanımızın en kadim şehirlerinden biri olan Malatya’dayız. Yüzyılın Konut Projesi ile Malatya’mızdaki 9 bin 659 konutun kura çekimini gerçekleştiriyoruz. Köklü geçmişiyle Malatya, sadece Anadolu’nun değil, insanlık tarihinin de en önemli duraklarından biridir.”

“Yaralarımızı birlikte sardık”

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerine de değinen Kurum, devlet ve milletin omuz omuza vererek büyük bir yeniden inşa süreci başlattığını vurguladı.

“Karanlığın en koyu olduğu anlarda bile ümitsizliğe kapılmadık. Devletimizle milletimizle birlikte yaralarımızı sardık. Bu büyük mücadeleyi, tarihimizin en büyük inşa seferberliğine dönüştürdük.”

“Saatte 23, günde 550 konut ürettik”

Deprem sonrası yapılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, saatte 23, günde 550 konut ürettiklerini belirterek, 20 gün önce Hatay’da gerçekleştirilen teslim töreninde 455 bin 357 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini hatırlattı.

“İnanmayanlar oldu ama verdiğimiz sözü tuttuk. Yıl bitmeden 2 milyon vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk. Malatya’da da 80 bin bağımsız bölümü teslim ettik.”

9 bin 659 konutun dağılımı açıklandı

TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 753 bin sosyal konut üretildiğini belirten Kurum, Malatya’daki konutların ilçelere göre dağılımını da paylaştı.

Buna göre;

8 bin 500’ü merkezde,

Akçadağ’da 150,

Arapgir’de 30,

Arguvan’da 50,

Darende’de 65,

Doğanşehir’de 300,

Doğanyol’da 40,

Hekimhan’da 300,

Kale’de 75,

Kuluncak'ta 70,

Yazıhan’da 79 konut inşa edilecek.

Projeler kapsamında mahalle konakları, çocuk oyun alanları, bakım evleri, aile sağlık merkezleri ve spor salonları da yer alacak.

Fahiş aidatlara yasal düzenleme

Vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda site aidatlarına yönelik yeni bir düzenleme hazırladıklarını açıklayan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

“Fahiş aidat artışlarına karşı kapsamlı bir mevzuat hazırladık. Aidat artışları enflasyonun üzerinde olamayacak. Site yönetim şirketleri bakanlığımız tarafından belgelendirilecek ve yılda en az bir kez denetlenecek.”

Konuşmaların ardından yapılan duanın sonrasında Bakan Kurum ve beraberindeki protokol üyeleri 9 bin 659 konutun kura çekimini gerçekleştirdi.