Aydın’ın Didim ilçesinde, Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay’a makamında saldırı girişiminde bulunulduğu iddiası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Didim Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Bilal Süren hakkında şikayetçi olunduğu ve olayla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı bildirildi.

Derneğe ait alanda tahliye kararı

Cumhuriyet Mahallesi Olimpiyat Caddesi 1109 Sokak’ta, yaklaşık 1.800 metrekarelik alanda faaliyet gösteren Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği’ne ait alanda; Didim Belediyesi, Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda, hayvanların sağlık, güvenlik ve refah koşullarının uygun olmadığı tespit edilerek tahliye kararı alındı. Karar doğrultusunda hayvanların başka bir alana taşındığı, alanda bulunan depoların ise 15 Ocak’ta belediye ekiplerince söküldüğü öğrenildi.

Olay anı kamerada

İddiaya göre, depoların söküldüğünü gören Dernek Başkanı Bilal Süren, önceki gün saat 15.00 sıralarında Didim Belediye Binası’na giderek Belediye Başkanı Hatice Gençay’ın makamına girmeye çalıştı. Bu anların güvenlik kameralarına yansıdığı belirtildi.

Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada, belediye binası içerisinde sözlü ve fiziki saldırı teşebbüsünde bulunulduğu ifade edilerek, Süren hakkında şikayetçi olunduğu ve hukuki sürecin başlatıldığı kaydedildi.

Dernek Başkanı Süren: “Saldırıya uğrayan benim”

Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Bilal Süren, belediyenin açıklamalarını reddederek olayın farklı şekilde geliştiğini savundu.

Süren, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Belediyenin açıklaması tamamen manipülatif ve algı yaratmaya yöneliktir. Saldırıya teşebbüs etmedim, saldırıya uğrayan kişi benim. Darbedildim ve buna ilişkin raporum da var. Derneğimize ait alana izinsiz girildi, malzemeler alındı ve hâlâ iade edilmedi. Belediyeye gittiğimde içeri girmek isterken güvenlik görevlileri üzerime çullandı, yaka paça dışarı atılmaya çalışıldım. Daha sonra Başkan’ın özel koruması çeneme yumruk attı. Bana müdahale eden özel güvenlikten, Başkan’ın korumasından, mülke izinsiz giren belediyeden ve Belediye Başkanı’ndan şikayetçi oldum.”

Hukuki süreç sürüyor

Karşılıklı suçlamaların ardından olayla ilgili adli ve idari sürecin devam ettiği, güvenlik kamerası görüntülerinin de soruşturma kapsamında değerlendirileceği öğrenildi.