AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de geçen yıl trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 373 bin 581 olarak hesaplandı.
Karbon emisyonu diğer yakıt türlerine kıyasla daha düşük olan, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltan elektrikli otomobiller, şarj istasyonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte son yıllarda dikkat çekici bir artış gösterdi.
Bu artışta, Türkiye’nin otomobili Togg’un piyasaya sunulması ve kullanıcı tercihlerinin çevreci araçlara yönelmesi etkili oldu.
Elektrikli otomobil sayısı 10 yılda katlandı
Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı;
-
2015’te: 565
-
2024’te: 183 bin 776
-
Aralık 2025 itibarıyla: 370 bin 591
olarak kayıtlara geçti.
Buna göre, 2025 yılında elektrikli otomobil sayısındaki yıllık artış oranı yaklaşık yüzde 102 olarak gerçekleşti.
Elektrikli otomobillerin toplam otomobiller içindeki payı ise 2024’te yüzde 1,1 iken, 2025’te yüzde 2,1’e yükseldi.
Hibrit otomobillerde de hızlı yükseliş
Hibrit otomobillere ilişkin veriler ilk kez 2011 yılında 23 adet olarak kaydedildi.
Trafiğe kayıtlı hibrit otomobil sayısı;
-
2019’da: 13 bin 877
-
2023 sonunda: 222 bin 328
-
2024’te: 391 bin 296
-
2025’te: 697 bin 27
olarak belirlendi.
Hibrit otomobillerin toplam otomobil parkı içindeki payı ise 2024’te yüzde 2,4 iken, 2025’te yüzde 4’e yükseldi.
Uzmanlar, çevre dostu ulaşım politikaları, yerli üretim hamleleri ve şarj altyapısındaki yatırımların artmasıyla birlikte, elektrikli ve hibrit araçların Türkiye otomotiv pazarındaki payının önümüzdeki yıllarda daha da artmasını bekliyor.