AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye’de geçen yıl trafiğe kayıtlı otomobil sayısı 17 milyon 373 bin 581 olarak hesaplandı.

Karbon emisyonu diğer yakıt türlerine kıyasla daha düşük olan, enerji verimliliği sağlayan ve sessiz çalışarak gürültü kirliliğini azaltan elektrikli otomobiller, şarj istasyonlarının yaygınlaşmasıyla birlikte son yıllarda dikkat çekici bir artış gösterdi.

Bu artışta, Türkiye’nin otomobili Togg’un piyasaya sunulması ve kullanıcı tercihlerinin çevreci araçlara yönelmesi etkili oldu.

Elektrikli otomobil sayısı 10 yılda katlandı

Trafiğe kayıtlı elektrikli otomobil sayısı;

2015’te: 565

2024’te: 183 bin 776

Aralık 2025 itibarıyla: 370 bin 591

olarak kayıtlara geçti.

Buna göre, 2025 yılında elektrikli otomobil sayısındaki yıllık artış oranı yaklaşık yüzde 102 olarak gerçekleşti.

Elektrikli otomobillerin toplam otomobiller içindeki payı ise 2024’te yüzde 1,1 iken, 2025’te yüzde 2,1’e yükseldi.

Hibrit otomobillerde de hızlı yükseliş

Hibrit otomobillere ilişkin veriler ilk kez 2011 yılında 23 adet olarak kaydedildi.

Trafiğe kayıtlı hibrit otomobil sayısı;

2019’da: 13 bin 877 Evde Bakım Yardımında Şartlar Değişti İçeriği Görüntüle

2023 sonunda: 222 bin 328

2024’te: 391 bin 296

2025’te: 697 bin 27

olarak belirlendi.

Hibrit otomobillerin toplam otomobil parkı içindeki payı ise 2024’te yüzde 2,4 iken, 2025’te yüzde 4’e yükseldi.

Uzmanlar, çevre dostu ulaşım politikaları, yerli üretim hamleleri ve şarj altyapısındaki yatırımların artmasıyla birlikte, elektrikli ve hibrit araçların Türkiye otomotiv pazarındaki payının önümüzdeki yıllarda daha da artmasını bekliyor.