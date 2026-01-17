Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde yapılan güncellemeleri kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, uygulamaya ilişkin bazı şartların sadeleştirildiği ve gelir hesaplamasında engelli vatandaşların lehine düzenlemeler yapıldığı belirtildi.

Paylaşımda, “Evde Bakım Yardımı Yönetmeliğinde yaptığımız güncellemelerle, uygulamaya ilişkin bazı şartları sadeleştirerek, gelir hesaplamasına yönelik engelli vatandaşlarımız lehine düzenlemeler yaptık. Aile ve Nüfus On Yılı sürecinde, ailelerimizin ihtiyaçlarını gözeten sosyal destekleri geliştirmeyi sürdürüyoruz” ifadelerine yer verildi.

Gelir Hesabında Yeni Dönem

2026 yılında yürürlüğe giren değişikliklerle birlikte;

Adres değişikliklerinde yardımın hemen kesilmesi uygulaması kaldırılarak 90 günlük bildirim süresi tanındı.

Tek konutu olan vatandaşlarda kira geliri hesaplaması sadeleştirildi.

Tek araç sahibi haneler için araç gelirinde üst sınır getirilerek önemli bir avantaj sağlandı.

Sağlık ve Bakım Raporlarında Netlik

Yeni düzenleme kapsamında sağlık raporları ve bakım raporları arasındaki ilişki açık ve net hale getirildi. Bakım ihtiyacının tespiti, tek personel değerlendirmesi yerine heyet kararı esas alınarak yapılacak.

Öğrencili Ailelere ve Sosyal Yardımlara Kolaylık

Öğrenim kredisi, burs, MESEM ve staj ücretleri gelir hesabı dışında bırakılırken; doğum yardımı ve Bakanlık tarafından sağlanan diğer sosyal yardımların da gelir hesabına dahil edilmeyeceği belirtildi. Böylece aynı hanenin birden fazla sosyal destekten yararlanmasının önü açıldı.

İdari Süreçler Sadeleştirildi

Geçici bakım (akraba devri) işlemlerinde il müdürlüğü onayı kaldırılırken, başvurularda talep edilen tevzi formu uygulaması da sona erdirildi. Bu değişiklikle SGK ve adli merciler arasında yaşanan belge uyumsuzluklarının giderilmesi hedeflendi.

Yapılan düzenlemelerin, Evde Bakım Yardımı alan vatandaşların hak kaybı yaşamadan desteklerden yararlanmasını sağlarken, uygulamada yaşanan belirsizlikleri de büyük ölçüde ortadan kaldırması bekleniyor.