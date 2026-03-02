Fenerbahçe Spor Kulübü, “Sezon başından bu yana tüm tartışmaların dışında kalmayı, yalnızca sahaya ve oyuna odaklanmayı tercih ettik. Provokasyonlara kapılmadan, polemik üretmeden, futbolun konuşulmasını istedik” açıklamasında bulundu.

Kulüp, bu duruşun Türk futbolunun geleceği için daha adil ve temiz bir ortam oluşturma sorumluluğundan kaynaklandığını belirterek, “Süreci bugüne kadar Federasyonumuzla temas halinde, yapıcı bir diyalog zemini içerisinde yürüttük. Ancak bu sağduyulu duruşumuz, hakkımızın gasp edilmesine rıza göstereceğimiz anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Son haftalarda yaşanan ve artık istisna olmaktan çıkan hakem hataları, futbolun adalet duygusuna açıkça zarar vermektedir. Sahada emeğin karşılığının verilmediği her karar, yalnızca bir maçın değil, bir camianın hakkına dokunmaktadır” denildi.

Fenerbahçe, “Ses çıkaranın menfaat sağladığı, sessiz ve efendi duranın ise mağdur edildiği bir düzeni kabul etmeyeceğiz. Sahada alın terimizi yok sayan her kararın karşısında duracağız” ifadelerine yer verdi.

Sarı-lacivertli kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu ve MHK’ya çağrı yaparak, “Sürecin en adil ve şeffaf zemine taşınması için açık ve somut adımların atılmasını derhal bekliyoruz” dedi.