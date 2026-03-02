Pakistan’ın kuzeyindeki Gilgit-Baltistan bölgesine bağlı Skardu kentinde, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD-İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybettiği yönündeki haberlerin ardından başlayan protestolar nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Dawn gazetesinin haberine göre, bölgede gösteriler kısa sürede şiddetlendi. Protestocuların bazı Birleşmiş Milletler (BM) ofislerine saldırdığı, bir okul ve polis karakolunun ateşe verildiği bildirildi.

Gilgit-Baltistan polisi, Skardu’da üç gün süreyle sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Yetkililer, kamu düzeninin bozulduğu gerekçesiyle vatandaşlara evlerinde kalmaları çağrısında bulunurken, kamu mallarının korunmasının herkesin sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Bölgede bulunan yabancı turistlerin güvenli alanlara tahliye edildiği, bazı yolların güvenlik gerekçesiyle trafiğe kapatıldığı açıklandı. Gilgit-Baltistan genelinde mağaza, pazar yeri ve iş merkezleri kapatılırken ticari faaliyetler askıya alındı. Gilgit ve Skardu’da askeri birliklerin konuşlandırıldığı, güvenlik durumunun kontrol altına alındığı ifade edildi.

Gösteriler Ülke Geneline Yayılmıştı

Pakistan genelinde de ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarına tepki amacıyla protestolar düzenlendi. Karaçi’de ABD Konsolosluğuna girmeye çalışan gruba güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı bildirildi.

Başkent İslamabad ile Lahor, Peşaver ve Kuetta’da da protestolar düzenlendi. İslamabad’daki gösterilerde en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 30’dan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Gilgit-Baltistan’daki olaylarda ise 12 kişinin öldüğü, 80’den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.