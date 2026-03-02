İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD’nin İran’ın füze depolarını hedef alacak operasyonlarda İngiliz üslerini kullanma talebini kabul ettiklerini açıkladı. Starmer, kararın “savunma amaçlı ve sınırlı” olduğunu vurguladı.

“200 Bin İngiliz Vatandaşı Risk Altında”

Starmer, sosyal medya hesabından paylaştığı video mesajda Orta Doğu’daki güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran’ın saldırıda bulunduğu ülkelerde yaklaşık 200 bin İngiliz vatandaşı bulunduğunu belirten Starmer, bu kişilerin güvenliğinin öncelikleri olduğunu söyledi.

Bölge genelinde konuşlu İngiliz Silahlı Kuvvetleri unsurlarının da İran’ın eylemleri nedeniyle risk altında olduğunu ifade eden Starmer, Tahran yönetiminin tutumunun “giderek daha pervasız hale geldiğini” dile getirdi.

“Füzeleri Kaynağında İmha Etmek Gerekiyor”

İngiliz jetlerinin, İran saldırılarını engellemeye yönelik koordineli savunma operasyonlarının parçası olarak görev yaptığını aktaran Starmer, tehdidin kalıcı şekilde ortadan kaldırılması için füzelerin depolama tesislerinde ya da fırlatma rampalarında imha edilmesi gerektiğini söyledi.

Starmer, şu ifadeleri kullandı:

“ABD, bu özel ve sınırlı savunma amaçlı kullanım için İngiliz üslerini kullanma izni talep etti. İran’ın bölgeye füze saldırıları düzenleyerek masum sivilleri öldürmesini ve İngiliz vatandaşlarının hayatını tehlikeye atmasını önlemek için bu talebi kabul ettik.”

“Saldırılara Dahil Değiliz”

İran’a yönelik doğrudan saldırılara dahil olmadıklarını belirten Starmer, ancak bölgedeki savunma faaliyetlerinin süreceğini kaydetti.

Ayrıca, Körfez ülkelerine yönelik İran insansız hava araçlarına karşı savunma kapasitesini artırmak amacıyla Ukrayna’dan uzmanların İngiliz ekiplerle birlikte çalışacağını duyurdu.

Karar, ABD-İran hattında tırmanan gerilimde yeni bir diplomatik ve askeri adım olarak değerlendirilirken, İngiltere’nin bölgedeki rolü yeniden gündeme geldi.