İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Ayetullah Ali Hamaney’in ölümünün ardından yeni lider seçilene kadar “Geçici Liderlik Konseyi”nin görevine başladığını açıkladı. Pezeşkiyan, ABD ve İsrail saldırıları sonrası ilk kez kamera karşısına geçerek İran devlet televizyonunda video mesaj yayımladı.

“Geçici Liderlik Konseyi Görevine Başladı”

İran basınında yer alan haberlere göre Pezeşkiyan, mesajında Anayasa’nın 111’inci maddesine atıfta bulunarak şu ifadeleri kullandı:

“Anayasanın 111’inci maddesi uyarınca Geçici Liderlik Konseyi bugün görevine başlamıştır.”

Bu madde, İran’da dini lider makamının boşalması durumunda geçici yönetim mekanizmasının nasıl işleyeceğini düzenliyor.

“Saldırılara Karşılık Vermeye Devam Edeceğiz”

Pezeşkiyan, açıklamasında İran ordusunun ABD ve İsrail saldırılarına karşılık vermeye devam edeceğini belirtti. İran’ın “düşman üslerini” güçlü şekilde hedef aldığını savunan Pezeşkiyan, saldırı düzenleyen ülkelerin hayal kırıklığı yaşayacağını ifade etti.

Hamaney İçin Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, saldırılar sırasında hayatını kaybettiğini belirttiği Ali Hamaney için de taziye mesajı paylaştı:

“Allah’tan, şehadete ulaşan Yüce Lider’in ruhunu şad etmesini diliyoruz.”

Gözler Yeni Lider Seçiminde

Hamaney’in ölümünün ardından İran’da dini liderlik makamının nasıl şekilleneceği ve yeni liderin ne zaman belirleneceği merak konusu oldu. Sürecin, Anayasa çerçevesinde Uzmanlar Meclisi tarafından yürütülmesi bekleniyor.