İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’a yönelik yeni bir saldırı başlatıldığını açıkladı. Açıklama, İsrail Ordu Sözcüsü tarafından sanal medya hesabı üzerinden yapıldı.

“Tahran’ın Kalbine Yeni Saldırı”

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Ella Waweya, ordunun İran’a yönelik yeni bir operasyon başlattığını duyurdu. Waweya paylaşımında, tehditleri engelleme çabalarının sürdüğünü belirterek,“Tahran’ın kalbine yeni bir saldırı dalgası başladı”

ifadelerini kullandı.

Bölgedeki Gerilim Tırmanıyor

Saldırının kapsamı ve hedef alınan noktalar hakkında ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, gelişmenin Orta Doğu’daki gerilimi daha da artırabileceği değerlendiriliyor.