Olay, Sivas’ın Kızılırmak Mahallesi’nde meydana geldi. Kahvaltı salonu işleten esnaf Raşit Yıldırım, kentte etkisini sürdüren aşırı soğuk havayı sosyal medyadaki takipçilerine göstermek amacıyla bir deney yapmak istedi. Sıcak suyu havaya atarak donma anını göstermeyi planlayan Yıldırım, dengesini kaybedince suyun üzerine dökülmesiyle yaralandı.

Vücudunda Yanıklar Oluştu

Kazanın ardından vücudunun çeşitli bölgelerinde yanıklar oluşan Yıldırım, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. Tedavi altına alınan Yıldırım’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan talihsiz anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

“Lütfen Dikkatli Olalım”

Yaşadıklarını anlatan Raşit Yıldırım, dondurucu soğuğun etkisini göstermek isterken kaza geçirdiğini belirterek, “Hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceydi. Semaverden aldığım sıcak suyla deneme yapmak istedim. Ancak suyu gökyüzüne atarken dengemi kaybettim ve üzerime döküldü. Suyun havada buz tutacağını düşündüm ama sonuç farklı oldu. Bu tür denemeleri yaparken çok dikkatli olunmalı,” dedi.