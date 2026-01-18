Kaza, sabah saatlerinde Seydikemer’in Kıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Seydikemer’den Saklıkent güzergâhı üzerinden Kadıköy yönüne ilerleyen Arda Özcan yönetimindeki 48 AJV 964 plakalı kamyonet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarındaki ağaçlara, ardından da bir evin duvarına çarptı.

Sürücü Araçta Sıkıştı

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleriyle birlikte jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kamyonet içerisinde sıkışan genç sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Seydikemer Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Arda Özcan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.