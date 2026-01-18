Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın yalnızca son gece 200’den fazla İHA ile Ukrayna’nın Dnipropetrovsk, Odessa, Harkiv, Zaporijya, Sumi ve Hmelnitski bölgelerine saldırı düzenlediğini belirtti. Söz konusu saldırılarda 2 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin ise yaralandığı ifade edildi.

Füze ve Güdümlü Bomba Kullanımı Dikkat Çekti

Ukrayna lideri, saldırıların yalnızca İHA’larla sınırlı kalmadığını vurgulayarak, Rus ordusunun farklı tiplerde 29 füze fırlattığını ve yaklaşık 1050 güdümlü hava bombası kullandığını kaydetti. Zelenskiy, bu saldırıların sivil altyapı üzerinde ciddi hasara yol açtığını dile getirdi.

Enerji Altyapısında Zorluklar Sürüyor

Rus saldırılarının özellikle enerji altyapısını hedef aldığını belirten Zelenskiy, ülkede enerji sektöründeki sıkıntıların devam ettiğini söyledi. Zelenskiy,

“Enerji sistemindeki durum ağır olmaya devam ediyor ancak her şeyi en kısa sürede eski haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’dan Uluslararası Topluma Mesaj

Zelenskiy’nin açıklamaları, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik hava saldırılarının şiddetini artırdığına işaret ederken, Kiev yönetiminin hava savunma sistemleri ve enerji altyapısının korunması konusunda uluslararası destek çağrısını yinelemesi bekleniyor.