Olay, dün gece Şanlıurfa’nın Atakent Mahallesi’nde bulunan bir lokantada yaşandı. İddiaya göre, işletme çalışanları ile müşteriler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma başladı. Gerginlik kısa sürede kontrolden çıkarak fiziksel kavgaya dönüştü.

Çevredekiler Araya Girdi

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada taraflar birbirlerine saldırırken, çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşananlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis Gelmeden Dağıldılar

Kavga, polis ekipleri olay yerine ulaşmadan önce tarafların ayrılmasıyla sona erdi. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma ya da gözaltı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.