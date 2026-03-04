Son gelişmelerle ilgili gazetemiz SONSÖZ’e bir demeç veren Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı (TÜSİAV) Başkanı Veli Sarıtoprak, bölgemizin çok hassas ve kritik günler yaşadığını dile getirerek “sağduyu” çağrısında bulundu.

“DEVLET AKLI GÜNLÜK SİYASETİN ÜZERİNDE KALMALIDIR”

Sonsöz Gazetesi’nden M. Umut Karakülah’ın haberine göre; Başkan Sarıtoprak, “Türkiye’nin sağduyusunu ve soğukkanlılığını koruyarak görüş belirtmesi ve barışçıl bir politika izlemesi yararlı olacaktır. Bölgesel gerilimlerde ilk refleks duygusal değil stratejik olmalıdır. Kontrollü bir dil kullanılmalı, acele karar yerine istişareye ağırlık verilip uzun vadeli bir olan uygulanmalıdır. Devlet aklı günlük siyasetin üzerinde kalmalıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda oldukça başarılıdır. Bu bölgelerde çok taraflı diplomasiye ağırlık verilmeli, bölgesel güçlerle doğrudan temas kanalları açık tutulmalıdır. Ve en önemli husus ekonomimizi güçlü tutmalı, üretim ve yüksek teknolojiye dayalı büyüme modelini sürdürmeliyiz. Güçlü dış politika güçlü ekonomi ile mümkündür. Bunu hiç unutmayalım Rahmetli Ecevit’in sözüdür. “Ekonomik güç kimin elinde ise siyasi, askeri ve teknolojik güç de onun elindedir.” Son olarak Türkiye olarak bu kritik ve hassas günlerde birliğimizi, dirliğimizi ve iç huzurumuzu korumalıyız. Biz yönetenlerin de kapsayıcı ve birleştirici bir dil kullanılmaları fevkalade yararlı olacaktır.”