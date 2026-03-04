

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Orhan Yıldırım, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı Şubat ayı enflasyon verilerinin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Sonsöz Gazetesi’nden Goncagül Konaş’ın haberine göre; TÜİK binası önünde düzenlenen basın açıklamasında konuşan Yıldırım, kurumun bağımsız ve bilimsel veriler üretmesi gerektiğini ancak açıklanan rakamların halkın yaşadığı ekonomik tabloyla örtüşmediğini savundu. Açlık sınırının asgari ücreti aştığını, gıda fiyatlarındaki artışın mutfaktaki yangını büyüttüğünü belirten Yıldırım, TÜİK’in kendilerine açtığı 100 bin TL’lik manevi tazminat davasını da kamuoyuna duyurdu.

“HALK YILIN DAHA İKİNCİ AYINDA DERİN BİR GEÇİM DERDİYLE BOĞUŞUYOR”

Yıldırım, “Bağımsız, özerk ve bilimsel şekilde faaliyet göstermesi gereken TÜİK, halkın taktığı ‘Tayyip Erdoğan’ı Üzmeyen İstatistik Kurumu’ lakabını hak edecek şekilde faaliyet yürütmeyi bu ay da sürdürdü.” ifadelerini kullandı.

TÜİK’in Şubat ayı enflasyonunu düşük açıkladığını belirten Yıldırım, “Halk yılın daha ikinci ayında derin bir geçim derdiyle boğuşurken TÜİK, Şubat ayındaki enflasyonu açıkladı” diyerek resmi verilerin gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

“TÜİK ÖNÜNDEYİZ ÇÜNKÜ GERÇEKLERİ ANLATIYORUZ”

Açıklamayı TÜİK binası önünde yapmalarının iki nedeni olduğunu belirten Yıldırım, “Birincisi Şubat masallarına karşın gerçekleri anlatarak kamuoyunu bilgilendirme görevimizi yerine getirmek, ikincisi ise TÜİK’in bize açtığı davanın iç yüzünü anlatmak.” dedi. Ekonomik gerçeklerin açıklanmadığını savunan Yıldırım, konfederasyona bağlı KAMU-AR biriminin verilerine dikkat çekerek, “Konfederasyonumuzun AR-GE birimi KAMU-AR’ın kapsamlı Şubat raporları, mutfaktaki yangını da gerçek enflasyonu da ortaya koyuyor. Gelin Şubat gerçeklerine birlikte bakalım.” diye konuştu.

“AÇLIK SINIRI ASGARİ ÜCRETİ AŞTI”

Yıldırım, “Açlık sınırı önceki aya göre 1.877 lira artarak 33 bin 963 TL’ye ulaştı. Yani yılın daha ikinci ayında açlık sınırı 28 bin 75 lira olarak belirlenen yeni asgari ücretin tam 5 bin 888 lira üzerine çıktı.” dedi.

Haberin daha geniş ve detaylı halini Sonsöz Gazetesi’nde okuyabilirsiniz.