Robotik teknolojilerde çığır açan yeni bir gelişme, dokunma duyusu alanında önemli bir eşiğin aşılmasını sağladı. Çin’deki Zhejiang Üniversitesi araştırmacıları tarafından geliştirilen FlexiRay adlı yumuşak robot el, neredeyse insan eli seviyesinde dokunsal algılama yeteneği sunuyor.

FlexiRay, parmakları büküldüğünde veya nesneleri sardığında bile temas noktalarını algılamaya devam edebiliyor. Bu özellik, robotik sistemlerde uzun süredir çözülmesi zor olan “gizli temas noktaları” problemini ortadan kaldırıyor.

Tek Kamera, Çoklu Ayna: Görerek Hissetme Teknolojisi

FlexiRay’in en dikkat çekici yönlerinden biri, tek bir dahili kamera ve çoklu ayna tabanlı optik sistem kullanması. Bu yapı, doğrudan görülmeyen temas noktalarının bile algılanmasını mümkün kılıyor.

Araştırmacılar, bu sistemi X-ışını (X-ray) prensibinden ilham alan yumuşak bir yapı ile birleştirerek robot elin “köşelerin arkasını görür gibi” hissetmesini sağladı.

Test Sonuçları Etkileyici

Yapılan laboratuvar testlerinde FlexiRay şu performans değerlerine ulaştı:

🔹 %87 – %90 duyusal kapsama

🔹 ~0,17 Newton kuvvet algılama hassasiyeti

🔹 ~0,96 mm mekânsal çözünürlük

🔹 ~1,17 °C sıcaklık algılama doğruluğu

🔹 Yaklaşık 25 ms dokunma algılama gecikmesi

Bu değerler, FlexiRay’i bugüne kadar geliştirilen en hassas yumuşak robotik el sistemlerinden biri haline getiriyor.

Robotikte Yeni Bir Dönem Başlıyor

Araştırma, yumuşak robotlarda büyük deformasyonların algılama kalitesini düşürmek yerine artırabileceğini ortaya koyuyor. Bu yaklaşım, robotların:

Hassas kavrama

İnsan-robot etkileşimi

Teleoperasyon (uzaktan kontrol)

Sağlık ve rehabilitasyon

Endüstriyel montaj

gibi alanlarda çok daha güvenli ve etkili kullanılmasının önünü açıyor.

Bilimsel Kaynak

Çalışma, dünyanın en prestijli bilimsel dergilerinden biri olan Nature’da yayımlandı ve robotik dokunma teknolojilerinde önemli bir referans olarak gösteriliyor.

This soft robotic hand achieves nearly 90% sensory coverage, pushing robotic touch closer to human ability.



Researchers at Zhejiang University developed a soft robotic hand called FlexiRay that maintains full touch sensing even when its fingers bend and wrap around objects. It… pic.twitter.com/V0Q9jOFxnC — SciTech Era (@SciTechera) January 18, 2026