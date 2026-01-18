Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilini verimli ve keyifli geçirmek isteyen çocuklar için kapsamlı bir programı hayata geçirdi. Belediye Başkanı Yakup Odabaşı’nın talimatlarıyla hazırlanan etkinlikler kapsamında, çocukların hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sunulması hedefleniyor.

Buz Pateni ve Tırmanma Salonu Ücretsiz

Program çerçevesinde 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu, 19 Ocak–1 Şubat tarihleri arasında 6–18 yaş grubundaki çocuklara ücretsiz hizmet verecek. Buz pateni ve tırmanma branşlarını kapsayan tesis, her gün 10.00–18.00 saatleri arasında açık olacak. Etkinliklerden yararlanmak isteyenlerin 0312 485 54 43 ve 0312 485 53 25 numaralı telefonlardan randevu almaları gerekiyor.

Çocuk Şenliği 12 Gün Sürecek

Gölbaşı Belediyesi’nin yarıyıl tatiline özel hazırladığı Çocuk Şenliği ise 19–30 Ocak tarihleri arasında Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi Sergi Salonu’nda düzenlenecek. Şenlik, her gün 13.00–17.00 saatleri arasında çocukları ağırlayacak.

Etkinlik alanında yağlı boya, kara kalem, kumlama, çini sanatı, kokulu taş ve yüz boyama gibi sanat atölyelerinin yanı sıra mangala, 3 taş–9 taş oyunları, el–ayak koordinasyon parkurları, şişme oyun alanları, top havuzu ve uzay çadırı gibi birçok aktivite yer alacak.

Gösterilerle Dolu Unutulmaz Anlar

Şenlik süresince sihirbaz, bilim, balon ve bubble show gösterileri, animasyonlar, jonglör ve ateş gösterileri ile maskot etkinlikleri çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak. Ayrıca pamuk şeker ve balon ikramları da etkinlik alanında miniklere sunulacak.

Odabaşı: “Çocuklarımızın Mutluluğu Önceliğimiz”

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocukları ve aileleri etkinliklere davet ederek, “Yoğun geçen eğitim döneminin ardından çocuklarımızın tatili hem dinlenerek hem de eğlenerek geçirmesini istiyoruz. Spor, sanat ve eğlenceyi bir araya getirdiğimiz bu programla onların sosyal ve fiziksel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladık. Gölbaşı Belediyesi olarak çocuklarımızın mutluluğunu her zaman ön planda tutacağız,” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen yarıyıl tatiline özel tüm etkinlikler ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.