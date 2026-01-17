Bilim insanları, Antarktika'nın kilometrelerce kalınlıktaki buz tabakasının altında yatan gizemli coğrafyayı, gelişmiş radar ve uydu teknolojileriyle yeniden tanımladı. Ortaya çıkan manzara, buzun altında sadece düz bir kara parçası değil; devasa kanyonlar, Everest kadar yüksek dağlar ve deniz seviyesinin çok altında kalan ovalar olduğunu gösteriyor.

1. Radarla Gelen Devrim: Buzun Altı Nasıl Görülüyor?

Normal şartlarda uydular sadece buzun yüzeyini görür. Ancak araştırmacılar, buz radarı (radio-echo sounding)verilerini, buzun akış hızı ve kütle korunumu fiziğiyle birleştirerek "çıplak" Antarktika'yı modellediler.

,

2. Öne Çıkan Çarpıcı Keşifler

Dünyanın En Derin Kara Noktası: Doğu Antarktika'daki Denman Buzulu 'nun altında, deniz seviyesinden yaklaşık 3.500 metre derinlikte bir kanyon tespit edildi. Bu, karadaki en derin nokta unvanını taşıyor (Lut Gölü kıyılarından çok daha derin).

Batı Antarktika’nın Hassasiyeti: Harita, Batı Antarktika'nın büyük bölümünün aslında deniz seviyesinin altında olduğunu doğruladı. Bu durum, okyanus sularının buzun altına sızarak erimeyi hızlandırması riskini (kararsızlık) net bir şekilde ortaya koyuyor.

Bilinmeyen Dağ Sıraları: Daha önce pürüzsüz sanılan bölgelerde, buzun akışını yavaşlatan veya yönlendiren binlerce yeni tepe ve sırt keşfedildi.

3. Neden Önemli? (İklim Değişikliği Bağlantısı)

Bu harita sadece coğrafi bir merak değil, bir savunma planı.

Buz Akışı: Buzulların ne kadar hızlı denize kayacağını, altlarındaki zeminin engebesi belirler. "Yokuş aşağı" duran ve altında pürüz olmayan buzullar daha hızlı erir.

Deniz Seviyesi Tahmini: Antarktika'daki tüm buzlar erirse küresel deniz seviyesi yaklaşık 58 metre yükselir. Bu yeni harita, hangi buzulların "en riskli" olduğunu ve hangilerinin daha dayanıklı olduğunu gösteriyor.