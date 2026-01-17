Ankara Ticaret Odası’ndan yapılan açıklamada, 2026 yılı takviminin Ankara’yı, binlerce yıllık tarihinin derinliklerinden süzülerek gelen dokular ve minyatür sanatı aracılığıyla tanıtmak amacıyla hazırlandığı bildirildi.

Takvimde; Frigler, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine uzanan Ankara tarihinin izlerine yer verildiği, kentte yaşamış medeniyetlerin taş ve ahşap üzerinde bıraktığı motif ve sembollerin modern bir yorumla günümüze taşındığı ifade edildi.

Atatürk ve Tarihi Yapılar Minyatürle Anlatıldı

Açıklamada, takvim tasarımlarında Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün görselinin yanı sıra Ankara’nın tarihi ve kültürel yapılarının minyatür sanatıyla anlatıldığı özel kolaj çalışmalarının da yer aldığı belirtildi.

QR Kodlarla Dijital Ankara Deneyimi

Ankara’nın tanıtımına katkı sağlamak amacıyla “ adresli internet sitesinin de oluşturulduğu aktarıldı. Takvim yapraklarında yer alan QR kodlar okutulduğunda siteye ulaşılarak, her aya ait görsellerle Ankara’nın tarihinin dokular üzerinden yazı ve resimlerle detaylı şekilde anlatıldığı kaydedildi.

ATO Başkanı Baran: Ankara Uluslararası Arenada Görünecek

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara’nın 2026 yılında Türk dünyası başkenti olması ve NATO toplantısına ev sahipliği yapması nedeniyle uluslararası alanda öne çıkacağını vurguladı.

Takvimle Ankara’nın tarihini tanıtmayı amaçladıklarını belirten Baran, şu ifadeleri kullandı:

“2026 takvimimizle bir yandan Ankara’yı tanıtırken, diğer yandan şehrimizin tarihindeki izlerin kalıcı olmasını sağladık. Ekonomik ve kültürel gelişme birbirinden ayrı düşünülemez. Bu nedenle Osmanlı’dan günümüze miras kalan minyatür sanatını günümüze uyarlayarak sanatın gelişimine katkıda bulunmayı hedefledik.”