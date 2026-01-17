Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak görev yapan Hacı Ali Özel, Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Atama kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kimdir Hacı Ali Özel?

Hacı Ali Özel, kamu yönetimi ve dış politika alanlarında uzun yıllara dayanan bir idari tecrübeye sahip. Kariyeri boyunca Dışişleri teşkilatının farklı birimlerinde görev alan Özel, son olarak Dışişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. Bu görevinde insan kaynakları politikaları, kurumsal yapılanma ve diplomatik kadroların planlanmasına yönelik çalışmalarıyla öne çıktı.

Yeni görevinde Özel’in, dış temsilciliklerin idari kapasitesinin güçlendirilmesi, personel politikalarının geliştirilmesi ve bakanlık içi koordinasyonun artırılmasına odaklanması bekleniyor.

Atama, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gerçekleştirildi.