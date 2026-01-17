Kars'ta etkili olan soğuk hava sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Kars Belediyesi ve Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri kar küreme çalışması başlattı.

Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı.

Vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önünde ve arabaların üzerinde biriken karları temizledi. Soğuk havanın etkisiyle bina çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Belediye, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 16 dereceye düştüğü şehirde cadde ve sokaklarda buzlanma oluştu.

Kar yağışı nedeniyle etraf beyaza büründü. Kar, başta üniversite bölgesi olmak üzere, il genelinde etkisini gösterdi.

Kayseri'de kar etkili oluyor

Kentte gece başlayan yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ve araçlar beyaza büründü.

Bazı vatandaşlar, iş yeri ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.

Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Tokat-Sivas kara yolunda kar etkili oluyor

Karayolları ekipleri, Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Bölgede devam eden yağış sonucu yüksek kesimlerde kar kalınlığı 70 santimetreye ulaştı.

Polis ekipleri, sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuyor.

Tokat Bölge Trafik ekipleri, yolda temizlik çalışması yapılması nedeniyle tır ve kamyonları kent merkezindeki bir akaryakıt istasyonunda bekletiyor.

Kent merkezinde ise kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Sivas'ta kar ve tipi nedeniyle 637 köy yolu ulaşıma kapandı

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bölgede etkili olan kar ve tipi nedeniyle 637 köy yolu ulaşıma kapandı.

Ekipler, yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Çalışmalarda hastalık, doğum ve vefat gibi vakaların olduğu yerlere öncelik veriliyor.

Öte yandan, il merkezinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de 59 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 42 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Muş genelinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kırsal bölgelerde bulunan 11 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl

Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin sahada gece gündüz görev yaptığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, yüksek rakımlı ve kırsal bölgelerde çalışmaların zaman zaman zorlaştığını söyledi.

Çalışmaların devam ettiğini bildiren Yentür, kapalı yolları en kısa zamanda açacaklarını kaydetti.

Hakkari'de İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte 3 köy ve 1 mezraya ulaşım sağlanamıyor.

Bu yollarda çığ riski nedeniyle çalışma yapamayan ekipler, bazı güzergahlarda genişletme çalışmalarını sürdürüyor.

Bitlis'te de kar nedeniyle ulaşıma kapanan 2 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Tokat, Kastamonu ve Sinop'ta kar nedeniyle 866 köy yolu ulaşıma kapandı

Tokat'ta etkili olan kar yağışının ardından merkeze bağlı 32, Artova ilçesinde 26, Sulusaray ve Yeşilyurt'ta 8'er, Erbaa'da 48, Reşadiye'de 40, Niksar'da 42, Başçiftlik'te 6, Turhal'da 21, Pazar'da 4, Almus'ta 30, Zile'de ise 52 olmak üzere 317 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sinop'ta da kar nedeniyle merkezde 35, ilçelerden Ayancık'ta 71, Boyabat'ta 5, Erfelek'te 35, Gerze'de 23, Türkeli'de 26 olmak üzere 195 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

Kastamonu'da ise 354 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekiplerinin kapanan yolları açmak için çalışmaları sürüyor.