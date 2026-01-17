İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, hakkında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de destek verdiği çalışmada; 'Kasten öldürme' ile 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçlarından aranan ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtilen S.A.'nın, bir hobi bahçesinde saklandığı tespit edildi.

SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

13 Ocak'ta düzenlenen operasyonda yapılan aramada; 1 otomatik silah, 179 fişek, 1054,6 gram esrar, 736,29 gram kokain, 46 sentetik hap, hassas terazi, 114 bin TL ve 1 ABD doları ele geçirildi. Operasyonda S.A. ile birlikte B.E. ve C.T. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.(DHA)