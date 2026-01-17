Türkiye genelinde binlerce esnaf kurye, son yıllarda hızla yükselen maliyetler karşısında gelirlerinin eridiğini belirterek 3 gün süreyle iş bırakacaklarını açıkladı. Kuryeler, özellikle akaryakıt fiyatları, araç bakım giderleri, sigorta primleri ve dijital platform komisyonlarının mesleği yapılmaz hale getirdiğini vurguluyor.

Eylem süresince paket teslimatı yapılmayacak, birçok şehirde motorlar garajda kalacak.

“Kazandığımız Değil, Ödediğimiz Arttı”

Esnaf kuryeler adına yapılan açıklamalarda, gelirlerin aynı hızda artmadığına dikkat çekilerek, “Son 5 yılda kazancımız sınırlı arttı ama giderlerimiz katlandı. Çalışıyoruz ama ay sonunda borçlanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Kuryeler, taleplerinin daha adil ücretlendirme, düşürülen komisyon oranları ve artan maliyetlere karşı destek mekanizmalarının devreye alınması olduğunu belirtiyor.

Esnaf Kuryelerde 5 Yıllık Maliyet Artışı Dikkat Çekiyor

Son 5 yılda esnaf kuryelerin temel gider kalemlerinde yaşanan artışlar özetle şöyle:

Akaryakıt: 2020’ye kıyasla yaklaşık 5-6 kat arttı

Motor bakım ve yedek parça: Döviz kuruna bağlı olarak 4 katın üzerinde yükseldi

Zorunlu trafik sigortası: Ortalama 3-4 kat artış gösterdi

Ekipman giderleri (kask, mont, çanta): 3 kat arttı

Yemek ve teslimat platformu komisyonları: Oranlar yükselirken, net kazançlar düştü

Kuryeler, bu artışlara rağmen teslimat başına aldıkları ücretlerin aynı oranda yükselmediğini, hatta bazı platformlarda gerilediğini ifade ediyor.

Platformlara ve Yetkililere Çağrı

Esnaf kuryeler, iş bırakma kararının bir “uyarı” niteliği taşıdığını belirterek hem dijital platformlara hem de yetkililere çağrıda bulundu. Açıklamada, “Bu meslek ayakta kalamaz hale gelirse, sistem de aksar. Amacımız işi durdurmak değil, sürdürülebilir hale getirmek” denildi.

Vatandaşlara Bilgilendirme

Kuryeler, iş bırakma süresince yaşanabilecek teslimat gecikmeleri için vatandaşlardan anlayış beklediklerini ifade ederek, eylemin geçici ancak mesajının kalıcı olması gerektiğini vurguladı.