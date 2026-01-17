DEİK–İş Konseyleri 2025 yılı seçimli olağan genel kurulları ile Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törende 7 farklı kategoride toplam 14 ödül sahiplerini buldu. Programa Ticaret Bakanı Ömer Bolat, DEİK Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

“2026, Uluslararası Zirveler Yılı Olacak”

Programda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, küresel siyasetin ve ekonominin zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekti. Son yıllarda yaşanan salgın, savaşlar ve artan korumacılık politikalarının dünya ticaretini derinden etkilediğini vurgulayan Bolat, bu ortamda daha planlı ve temkinli hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Bolat, 2026 yılının Türkiye açısından önemli uluslararası toplantılara ev sahipliği yapacağını belirterek, Antalya Diplomasi Forumu, NATO Liderler Zirvesi, BM İklim Değişikliği Konferansı COP31 ve Türk Devletleri Teşkilatı Liderler Zirvesi’nin Türkiye’de düzenleneceğini ifade etti.

“İşsizlik Yüzde 10’un Altında Seyrediyor”

Türkiye ekonomisine ilişkin verileri paylaşan Bolat, istihdamda olumlu bir tablo olduğunu belirterek, son 31 aydır işsizlik oranının yüzde 10’un altında seyrettiğini söyledi. Son 23 yılda yaklaşık 13 milyon ilave istihdam sağlandığını ifade eden Bolat, büyümenin istihdamla desteklendiğini vurguladı.

Enflasyonda Düşüş Hedefi Sürüyor

Enflasyonla mücadelede kararlılığın sürdüğünü belirten Bolat, 2023 yılının yüzde 64, 2024’ün yüzde 44 ve 2025’in ise yaklaşık yüzde 30 seviyesinde kapatıldığını aktardı. 2026 yılının ilk aylarından itibaren enflasyonun 20’li rakamlara gerilemesinin beklendiğini söyleyen Bolat, yıl sonunda hedefin yüzde 20’nin altı olduğunu dile getirdi.

İhracatta Cumhuriyet Tarihi Rekorları

Bakan Bolat, 2025 yılında mal ihracatının 273,4 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı. Hizmetler ihracatının da 122 milyar doları aşarak rekor kırdığını belirten Bolat, toplam ihracatın 396 milyar dolarla yılı kapattığını söyledi.

2026 yılı için hedefin 410 milyar doların üzerinde ihracat olduğunu kaydeden Bolat, dış ticaret açığının ise 92 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Türkiye, OECD Ülkeleri Arasında Öne Çıktı

Pandemi sonrası dönemde OECD ülkeleri arasında ihracatını en fazla artıran ülkenin Türkiye olduğunu belirten Bolat, dünya ticaretinden alınan payın yüzde 1’in üzerine çıktığını söyledi. Avrupa Birliği ile dengeli bir ticaret yapısına sahip olunduğunu vurgulayan Bolat, 33 ilin 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini aktardı.

Otomotiv ve Savunma Sanayi Gücünü Artırdı

Otomotiv sektörünün 41,5 milyar dolarlık ihracatla yeni bir rekora imza attığını belirten Bolat, Türkiye’nin Avrupa’nın 4’üncü, dünyanın ise 12’nci büyük otomotiv üretim üssü konumunda olduğunu söyledi.

Savunma ve havacılık sanayisinde de büyük bir atılım yaşandığını kaydeden Bolat, ihracatın 10 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırdığını ve sektörün 100 bin kişiye istihdam sağladığını ifade etti.

“Türkiye Küresel Bir Müteahhitlik Markası”

Müteahhitlik sektörünün Türkiye’nin dünyadaki en güçlü alanlarından biri olduğunu belirten Bolat, Türk firmalarının 138 ülkede 12 bini aşkın projeyi başarıyla tamamladığını söyledi. Bugüne kadar üstlenilen projelerin toplam tutarının 557 milyar doları aştığını aktaran Bolat, Türkiye’nin küresel ölçekte önemli bir oyuncu haline geldiğini vurguladı.

Yabancı Yatırımcı İlgisi Artıyor

Bolat, Türkiye’ye gelen yabancı yatırımcı sayısında da büyük artış yaşandığını belirterek, uluslararası firma sayısının 87 bine ulaştığını ifade etti. 2025’in ilk 11 ayında doğrudan yabancı yatırımların 15,5 milyar doları aştığını söyleyen Bolat, Türkiye’nin yatırım açısından cazibesini koruduğunu kaydetti.