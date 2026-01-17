ABD Başkanı Donald Trump tarafından yapılan açıklamada; Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya’nın Grönland’a yönelik girişimlerinin küresel güvenlik açısından risk oluşturduğu öne sürüldü. Trump, söz konusu adımların dünya barışı ve insanlığın geleceği için tehlikeli olduğunu savundu.

Açıklamada, bu ülkelerin “savunulamaz ve sürdürülemez” bir risk seviyesini devreye soktuğu ifade edilirken, durumun hızla sona erdirilmesi gerektiği vurgulandı.

Vergi Takvimi Duyuruldu

Trump’ın açıklamasına göre, 1 Şubat 2026 tarihinden itibaren adı geçen ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilen tüm ürünlere yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulanacak. Bu oranın 1 Haziran 2026 itibarıyla yüzde 25’e çıkarılacağı belirtildi.

Söz konusu ek vergilerin, Grönland’ın tamamen satın alınmasına yönelik bir anlaşma sağlanana kadar yürürlükte kalacağı ifade edildi.

Grönland Nerededir, Nasıl Bir Yerdir?

Grönland, Kuzey Amerika kıtasında yer alan ve dünyanın yüzölçümü bakımından en büyük adası olarak biliniyor. Coğrafi olarak Kuzey Kutbu’na oldukça yakın bir konumda bulunan ada, büyük ölçüde buzullarla kaplıdır. Nüfusun büyük bölümü kıyı kesimlerinde yaşarken, ada Danimarka Krallığı’na bağlı özerk bir bölge statüsüne sahiptir.

Zengin yer altı kaynakları, stratejik konumu ve Arktik bölgedeki önemi nedeniyle Grönland, son yıllarda küresel güçlerin ilgisini çeken bölgeler arasında yer alıyor.

Uluslararası Tepkiler Merak Konusu

Trump’ın açıklamalarının ardından Avrupa ülkelerinin ve uluslararası kamuoyunun nasıl bir tutum sergileyeceği merak edilirken, uzmanlar bu tür çıkışların küresel ticaret ve diplomasi üzerinde yeni tartışmaları beraberinde getirebileceğine dikkat çekiyor.

"Çin ve Rusya Grönland'ı istiyor"

Trump'ın konuya ilişkin açıklaması ise şöyle: "Yıllarca Danimarka'yı ve Avrupa Birliği ülkelerinin tamamını ve diğerlerini gümrük vergisi veya başka herhangi bir ödeme şekli almadan destekledik. Şimdi, yüzyıllar sonra, Danimarka'nın karşılık verme zamanı geldi - Dünya Barışı tehlikede! Çin ve Rusya Grönland'ı istiyor ve Danimarka'nın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok. Şu anda koruma olarak iki köpek kızağına sahipler, biri yakın zamanda eklendi. Bu oyunda sadece ABD Başkanı Donald J. Trump yönetimindeki Amerika Birleşik Devletleri oynayabilir ve bunu da çok başarılı bir şekilde yapıyor! Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin ve genel olarak dünyanın ulusal güvenliği tehlikede olduğundan, kimse bu kutsal toprak parçasına dokunmayacak. Her şeyin üstüne, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya bilinmeyen amaçlarla Grönland'a gittiler. Bu, gezegenimizin güvenliği, emniyeti ve hayatta kalması için çok tehlikeli bir durum. Bu çok tehlikeli oyunu oynayan bu ülkeler, sürdürülebilir veya kabul edilebilir olmayan bir risk seviyesi ortaya koydular. Bu nedenle, küresel barış ve güvenliği korumak için, bu potansiyel olarak tehlikeli durumun hızla ve tartışmasız bir şekilde sona ermesi için güçlü önlemler alınması zorunludur. 1 Şubat 2026'dan itibaren, yukarıda belirtilen tüm ülkeler (Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Hollanda ve Finlandiya), Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderilen tüm mallara %10 oranında gümrük vergisi uygulayacaktır. 1 Haziran 2026'da ise bu oran %25'e çıkarılacaktır. Bu vergi, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınması için bir anlaşmaya varılana kadar ödenecektir. Amerika Birleşik Devletleri bu işlemi 150 yılı aşkın süredir gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Birçok başkan bunu haklı nedenlerle denemiştir, ancak Danimarka her zaman reddetmiştir. Şimdi, Altın Kubbe ve hem saldırı hem de savunma amaçlı modern silah sistemleri nedeniyle, satın alma ihtiyacı özellikle önemlidir. Şu anda "Kubbe" ile ilgili güvenlik programlarına, Kanada'nın olası korunması da dahil olmak üzere, yüz milyarlarca dolar harcanıyor ve bu çok zekice ama son derece karmaşık sistem, açılar, ölçüler ve sınırlar nedeniyle, ancak bu ülke de dahil edildiğinde maksimum potansiyeline ve verimliliğine ulaşabilir. Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve/veya bu ülkelerin herhangi biriyle, onlarca yıldır onlar için yaptığımız her şeye, azami korumaya rağmen, bu kadar çok şeyi riske attıkları için derhal müzakereye açıktır. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz." diye açıkladı.