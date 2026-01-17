Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sorumluluk alanlarında trafik ve asayişe yönelik uygulamalar gerçekleştirdi. İlçe genelinde yapılan denetimlerde hem sürücülerin hem de vatandaşların güvenliği ön planda tutuldu.

Sürücülere Emniyet Kemeri Uyarısı

Trafik uygulamaları sırasında sürücüler durdurularak emniyet kemeri kullanımı konusunda bilgilendirildi. Ekipler, trafik kazalarında can kayıplarının önlenmesi için emniyet kemerinin hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Asayiş Kontrolleri de Yapıldı

Trafik denetimlerinin yanı sıra belirlenen güzergâhlarda asayiş uygulamaları da gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollerini sürdüreceklerini bildirdi.