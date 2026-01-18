Antalya’nın Serik ilçesinde 19 Ağustos 2024’te meydana gelen olayda, eski Serik Belediyesi Başkan Yardımcısı ve MHP eski meclis üyesi Ziya Yıldırım (65) ile Hasan Ali Tuncer (42) arasında bir düğünde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yıldırım, yanında bulunan ruhsatlı tabancayla Tuncer’e ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Vücuduna iki kurşun isabet eden Hasan Ali Tuncer, düğünde bulunan bir doktor tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Tuncer, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Kaçmaya Çalışırken Arkasından Ateş Etti

Serik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Ziya Yıldırım’ın, kaçmaya çalışan Hasan Ali Tuncer’e arkadan ateş ederek öldürdüğü belirtildi. İddianamede, taraflar arasında geçmişe dayalı siyasi ve kişisel husumet bulunduğu, olay günü bu konuların konuşulması sırasında tartışmanın büyüdüğü ifade edildi.

Savcılık, sanığın “kasten öldürme” suçundan ömür boyu hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

“Öğrencisini Öldüren Öğretmeni İlk Kez Görüyorum”

Manavgat 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, maktulün babası Fatih Tuncer gözyaşları içinde konuştu. Uzun yıllar Serik’te eczacılık yaptığını belirten Tuncer, şunları söyledi:

“Oğlum hiçbir suçu yokken defalarca ateş edilerek katledildi. Olaydan sonra eczanemi devrettim, hayatımın bir anlamı kalmadı. Öğrencisini öldüren öğretmeni ilk kez görüyorum. Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum.”

Eşinden Yürek Yakan Sözler

Hasan Ali Tuncer’in eşi Yıldız Tuncer ise 7 yaşındaki kızlarının olaydan sonra ağır travma yaşadığını belirterek,

“Kızım babasının öldürülmesinden sonra tek başına kalamıyor, sürekli birinin onu da öldüreceğini düşünüyor” dedi.

Sanık: ‘Öldürme Kastım Yoktu’

Sanık Ziya Yıldırım savunmasında, maktulün kendisine küfür ve tehdit ettiğini öne sürerek,

“Yere düştüm, can havliyle bir el ateş ettim. Hedef gözetmedim, öldürme kastım yoktu” ifadelerini kullandı.

Mahkemeden Ömür Boyu Hapis

Mahkeme heyeti, yapılan savunmaların ardından Ziya Yıldırım’ı “kasten öldürme” suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.