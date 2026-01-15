Tüm Emekliler Sendikası Ankara Şubeleri, hayat pahalılığı ve yetersiz emekli maaşlarına dikkat çekmek amacıyla Sakarya Caddesi'nde eylem düzenledi. Eyleme katılan emekliler, maaşlarının temel ihtiyaçları karşılamaktan uzak olduğunu belirterek, hükümete çağrıda bulundu. Yapılan açıklamalarda emeklilerin giderek derinleşen yoksulluğa mahkûm edildiği vurgulandı.

EMEKLİDEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR!

Eylem sırasında bir emekli vatandaş, Sonsöz Muhabiri Melisa Sapaz’a çarpıcı açıklamalarda bulundu. Emekli maaşlarının “sefalet ücreti” haline geldiğini dile getiren vatandaş, televizyon ekranlarında emeklilerin mağduriyetine dikkat çeken siyasetçilerin, Meclis’te verilen iyileştirme tekliflerini reddetmesini sert sözlerle eleştirdi.

Emekli vatandaş, emekçilerin ve emeklilerin bilinçli şekilde yoksulluğa teslim edildiğini ifade ederek, “Siyasette söylenen sözlerin Meclis’te hiçbir karşılığı kalmadı. Emekliler bir kez daha sefalete mahkûm edildi” dedi.

Milletvekillerinin yüz binlerce lira maaş aldığı bir ortamda, emekli maaşlarına yapılacak bin liralık artışın günlerce tartışılmasını eleştiren emekli yurttaş, bin liranın bugün yalnızca bir kilo kıyma parası olduğuna dikkat çekti. Asgari ücret ve maaşları belirleyen komisyonlarda işçi ve emekçi temsilcilerinin yer almamasının büyük bir adaletsizlik olduğunu dile getirdi.

Artan geçim sıkıntısının yalnızca emeklileri değil, ülke yönetimini de zor durumda bırakacağını söyleyen emekli vatandaş, “Bu düzenin hesabını er ya da geç halk soracak” ifadelerini kullandı.