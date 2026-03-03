CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında ülkenin iç ve dış sorunları konusunda geniş açıklamalarda bulundu.

“İRAN HALKININ YANINDAYIZ”

ABD ve İsrail’in İran’ saldırmasını eleştiren Özgür Özel, dünyanın kritik ve eşikten geçtiğini, ateş çemberi içinde olduğunu söyledi.

“Biz Amerika ve İsrail’in planları karşısında bölgemizde yaşayan tüm insanların hakkını cesaretle savunduk, savunmaya da devam ediyoruz. Amerika ile İsrail’in uluslararası hukuku hiçe sayan, masum sivilleri hedef almaktan çekinmeyen bütün müdahalelerini reddediyoruz. Komşumuz İran’a yapılan saldırılara karşı da duruyoruz, İran halkının yanındayız. Kayıpları için, başta 150 kız öğrenci, tüm kayıpları için başsağlığı diliyoruz.

İran’daki rejimin baskıcı ve insan haklarını yok sayan politikalarını tasvip etmemekle birlikte İran’ın ve bölgemizin geleceğine karar verecek olanların İran’da yaşayanlar, bölgede yaşayanlar olması gerektiğini savunuyoruz. Mevcut krizin diplomasi masasına dönülerek çözülmesini savunduk, bu konuda ısrarcıyız ve bu konuda Türkiye’nin de ısrarcı olması gerektiğini ifade ediyoruz.

"İFTARA SİNCAN CEZAEVİ'NE TANJU'NUN YANINA GİDECEĞİM"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un iftar programına katılmama kararı aldıklarını söyleyen Özel "Gidecektik, o masada Meclis Başkanı’nın davetiyle o iftara icabet edecektik. Vallahi de billahi de katılacaktır. Gidecektik, o masada Meclis Başkanı'nın davetiyle iftara icabet edecektik. Madem ki milli bir duruş lazımdı, madem ki iç cephe güçlü olsundu, madem ki bu kadar saldırı altındayken Türkiye'nin iktidarı, muhalefeti orada olsundu. Yine balta çektiler arkadaş. Gideceğim iftara. Bu akşam iftara gideceğim. Bu akşam iftara Sincan Cezaevi'ne Tanju'nun yanına gideceğim.” dedi

“OKULLARIMIZ KORUMASIZ”

Taşdelen Mahallesi’ndeki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda Biyoloji öğretmeni Fatma Nur Çelik, öğrencisi F.S.B.’nin bıçaklı saldırısı sonrasında hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyleyen Özgür Özel “Milli Eğitim Bakanı öğretmenini koruyamıyor. Okullarda tam bir güvenlik sorunu yaşanıyor. CHP iktidara geldiğinde 65 bin uzman çavuşu okullarda görevlendireceğiz” dedi.