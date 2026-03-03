CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM’de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Laiklik ve din özgürlüğü konularında net mesajlar veren Özel, “Herkes bilsin ki Cumhuriyet Halk Partisi din ve vicdan özgürlüğünün de laiklik ilkesinin de teminatıdır. Cumhuriyet’in ilkelerini savunmak suç değildir” dedi.

Özel, toplumda kutuplaşmaya izin vermeyeceklerini belirterek, “‘Din elden gidiyor’ edebiyatına da fırsat vermeyiz. Ne dinin elden gitmesine ne inanç özgürlüğünün kısıtlanmasına ne de bu ülkenin evlatlarının birilerinin hesabı uğruna kutuplaştırılmasına izin vermeyiz” ifadelerini kullandı.

İran ve Orta Doğu mesajı: “Sivillerin hedef alınmasını reddediyoruz”

Dünyanın kritik bir süreçten geçtiğini söyleyen Özel, İran’a yönelik saldırılar üzerinden ABD ve İsrail’i eleştirdi. Özel, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler kararı olmadan yapılan askeri müdahalelerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya yönelik sert ifadeler kullanan Özel, sivillerin hayatını kaybettiği bombardımanlara tepki gösterdi. İran halkının yanında olduklarını belirten Özel, “Başta 150 kız öğrenci olmak üzere hayatını kaybeden tüm siviller için başsağlığı diliyoruz” dedi.

Özel, İran’daki mevcut yönetimi eleştirmekle birlikte ülkenin geleceğine İran halkının karar vermesi gerektiğini vurgulayarak, krizin diplomasi masasında çözülmesi çağrısında bulundu.

Erdoğan’a dış politika eleştirisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da hedef alan Özel, Türkiye’nin dış politikada etkisiz kaldığını savundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın “ani bir savaş tehdidi yok” açıklamasını hatırlatan Özel, bölgedeki askeri hareketliliğin önceden görülebildiğini söyledi.

Özel ayrıca İran, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Suudi Arabistan’daki büyükelçilerin diplomat kökenli olmamasını eleştirdi.

Tanju Özcan açıklaması: “Gurur duyuyorum”

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında başlatılan sürece de değinen Özel, Özcan’ın Bolu’da kurduğu vakıf aracılığıyla 528 öğrenciye burs sağlandığını belirtti.

Özel, vakfa bağış çağrısında bulunulmasının suç unsuru gibi gösterildiğini savunarak, “Tanju bununla suçlanıyorsa, bu soruyu soranlar utansın. Ben Tanju’yla gurur duyuyorum” dedi.

Emekli bayram ikramiyesi tepkisi

Emeklilere verilen bayram ikramiyesine de değinen Özel, ilk ikramiyenin 3 çeyrek altın aldığını, bugün ise 4 bin liralık ikramiyenin çeyrek altının üçte birine denk geldiğini söyledi. Özel, “Dokuz kat yediler hakkınızı” diyerek hükümeti eleştirdi.

“Elden giden Erdoğan’ın iktidarıdır”

Konuşmasının sonunda iktidara yüklenen Özel, “Elden giden bir şey vardır, o da Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin iktidarıdır” dedi. CHP’nin laiklik, demokrasi ve inanç özgürlüğü konularında taviz vermeyeceğini belirten Özel, toplumsal barış ve uluslararası hukuk vurgusunu yineledi.