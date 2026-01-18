İstanbul’un Avcılar ilçesinde seyir halindeki LPG’li bir otomobil çıkan yangında alev alev yandı. Olay, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde metrobüs durağı yakınlarında saat 04.00 sıralarında meydana geldi.
Beylikdüzü istikametine doğru ilerleyen otomobilden önce dumanlar yükselmeye başladı. Kısa süre içinde aracın motor bölümünden alevler çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek kendini dışarı attı.
Alevlerin büyümesiyle birlikte otomobilde art arda patlamalar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sonrası otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Yangının Nedeni Araştırılıyor
Yetkililer, otomobilde çıkan yangının kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.