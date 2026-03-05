Fethi Yaşar, Deprem Haftası dolayısıyla düzenlenen toplantıda önemli mesajlar verdi. Yenimahalle Belediyesi’nde gerçekleştirilen buluşmada Ankara Büyükşehir Belediyesi, AFAD temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve sivil savunma uzmanları bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Yaşar, afetlere karşı hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekerek kurumlar arası iş birliğinin hayati olduğunu ifade etti.

6 Şubat depremlerinin acısı unutulmadı

Yaşar, konuşmasında 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Türkiye’yi derinden sarsan 2023 Kahramanmaraş depremlerinin toplumda bıraktığı derin izlere değindi.

Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Yaşar, “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük felaketin acısı yüreklerimizde hâlâ taze. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, benzer acıların bir daha yaşanmamasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

“Afetlere karşı ortak mücadele şart”

Depremin Türkiye’nin kaçınılmaz bir gerçeği olduğunu vurgulayan Yaşar, afet risklerinin azaltılması için koordineli bir afet yönetim anlayışının benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Yaşar, “Depremin hayatımızın bir gerçeği olduğunu kabul ederek hareket etmeliyiz. Afet risklerini azaltmak için ülke genelinde gerekli önlemlerin alınması ve toplum olarak afetlerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor” dedi.

Toplantıda, deprem risklerinin azaltılması, afetlere hazırlık ve kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.