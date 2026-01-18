Altındağ Belediyesi ile İŞKUR Altındağ Hizmet Merkezi iş birliğinde gerçekleştirilen “Kariyerde yön belirleme ve meslek seçimi” konulu seminer, Altındağlı gençleri bir araya getirdi. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Tuğba Güç, gençlere kariyer planlaması konusunda rehberlik etti.

Meslek Seçiminde Bilinçli Adımlar

Seminerde gençlere; mesleğin tanımı, meslek seçiminin önemi, yanlış tercihlerinin doğurabileceği sonuçlar, uygun mesleğin nasıl belirleneceği ve kendini tanımanın kariyer yolculuğundaki rolü gibi başlıklarda bilgiler aktarıldı. Katılımcılar, iş hayatına hazırlanırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda bilgilendirildi.

“Kısa Vadeli Kazanç Değil, Uzun Vadeli Plan Önemli”

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanı Tuğba Güç, çalışma hayatının uzun soluklu bir süreç olduğuna dikkat çekerek, meslek seçiminde aceleci ve yalnızca kazanç odaklı kararlar alınmaması gerektiğini vurguladı. Güç, “Önceliğimiz kısa yoldan para kazanmak olmamalı. Önemli olan, sağlam bir kariyer planı oluşturmak ve bu doğrultuda ilerlemektir. Kişi, kendini iyi tanımalı, beklentilerini bilmeli ve mesleklerin koşullarını değerlendirerek bilinçli bir tercih yapmalıdır. ‘Beğenmezsem bırakırım’ anlayışı, sağlıklı bir kariyer planı değildir,” ifadelerini kullandı.

Başkan Tiryaki: “Gençlerimizin Hayallerine Dokunuyoruz”

Altındağ Belediye Başkanı Dr. Veysel Tiryaki ise gençlere hitaben yaptığı konuşmada, meslek seçiminin hayatın en önemli dönüm noktalarından biri olduğuna dikkat çekti. Tiryaki, “Bugün burada verilen bilgiler, gençlerimizin geleceğine yön verecek nitelikte. Doğru zamanda yapılan bir yönlendirme, bir gencin tüm yaşamını değiştirebilir. Meslek seçimi yalnızca bir iş tercihi değil, insanın kendini keşfetme ve geleceğini inşa etme sürecidir,” dedi.

Gençlik Merkezlerinden gelen öğrencilerin ilgisinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade eden Başkan Tiryaki, uzmanlar eşliğinde benzer seminerlerin devam edeceğini ve Altındağlı gençlerin geleceğin mesleklerine daha donanımlı hazırlanacağını belirtti.