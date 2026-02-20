Altındağlı kadınlar, Ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir ortam oluşturmak amacıyla ilçedeki camilerde temizlik yaptı. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerine üye gönüllüler; duvarlardan halılara, minberden mihraba, şadırvandan zeminlere kadar caminin tüm bölümlerini özenle temizledi.

Yapılan çalışma sayesinde camiler daha hijyenik ve düzenli bir görünüme kavuştu.

“Bu Maneviyat Bizim İçin Çok Kıymetli”

Etkinliğe katılan Meral Ünal, Ramazan ayında böyle anlamlı bir çalışmanın parçası olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Ramazan’ın kendisi için her zaman özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Ünal, Allah’ın evinde temizlik yapmanın kendileri için büyük bir onur olduğunu söyledi. Bu imkânı sunduğu için Belediye Başkanı’na teşekkür etti.

Depremzede olduğunu ve ailesini kaybettiğini dile getiren Suna Değer ise etkinliğin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını vurguladı. İlk kez bir cami temizliğine katıldığını belirten Değer, burada bulunmanın kendisine huzur verdiğini ve duygusal anlar yaşadığını ifade etti. Belediyenin kadınlara yönelik çalışmalarının kendisine moral olduğunu söyledi.

Başkan Tiryaki’den Teşekkür

Veysel Tiryaki, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ayı olduğuna dikkat çekerek gönüllü kadınlara teşekkür etti. Altındağ’da her yıl Ramazan’ın yüksek bir manevi atmosferle yaşandığını belirten Tiryaki, kadınların camileri kendi evleri gibi temizlemesinin gurur verici olduğunu ifade etti.

Altındağ’da dayanışma ruhunun her zaman güçlü kalacağını vurgulayan Tiryaki, emeği geçen tüm kadınlara şükranlarını sundu.