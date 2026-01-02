Google, 2025 yılının en çok aratılan kelimelerini paylaştı. Türkiye listesinin zirvesinde yapay zeka damgası vururken, spor dünyasından Victor Osimhen ve dizi sektöründen "Eşref Rüya" yıla damgasını vuran diğer başlıklar oldu. İşte Türkiye’nin 2025 dijital karnesi.

Dünyanın en büyük arama motoru Google, her yıl merakla beklenen "Yılın Arama Trendleri" raporunu yayımladı. 2025 verilerine göre Türkiye’de kullanıcılar; teknolojiden spora, doğal afet endişelerinden popüler kültüre kadar geniş bir yelpazede sorgulama yaptı. Yılın en çok aratılan terimi ise Gemini.

2025'in Şampiyonu: Yapay Zeka Gemini

Geçtiğimiz yıllarda merak aşamasında olan yapay zeka, 2025 yılında Türkiye'de bir "ihtiyaç" haline geldi. Google’ın yapay zeka modeli Gemini, genel aramalar kategorisinde 1. sıraya yerleşerek yılın en çok merak edilen ve kullanılan platformu oldu. Kullanıcıların özellikle iş akışlarını hızlandırmak ve içerik üretmek için yapay zekaya yönelmesi, dijital dönüşümün zirve noktasını temsil etti.

Toplumun Dinmeyen Endişesi: İstanbul Depremi

Haber kategorisinde ise Türkiye'nin değişmeyen gündemi deprem oldu. "İstanbul Depremi" aramaları, yıl boyunca en çok yapılan ikinci arama olarak kayıtlara geçti. Bilim insanlarının açıklamaları, riskli bölgeler ve kentsel dönüşüm süreçlerine dair sorgulamalar, haber sitelerinin en çok trafik aldığı başlıklar arasında yer aldı.

Sporun Zirvesinde Osimhen, Ekranlarda "Eşref Rüya"

Magazin ve spor dünyası da Google trendlerinde geniş yer buldu:

Spor: Galatasaray’ın sansasyonel transferi Victor Osimhen, Türkiye'de en çok aratılan isimler listesinde zirvede yer aldı.

Dizi: Yerli yapım "Eşref Rüya", izleyicileri ekrana kilitlerken dijitalde de yılın en çok aratılan dizisi ünvanını kazandı. Küresel fenomen Squid Game ise ikinci sıradaki yerini korudu.

"Nasıl Yapılır?" Sorularında Yeni Trendler

2025'te kullanıcılar sadece olayları değil, pratik çözümleri de aradı. "Nasıl?" kategorisinde "E-devlet üzerinden kira sözleşmesi nasıl yapılır?" ve "Kiwano (Alanya kavunu) nasıl yenir?" gibi sorular dikkat çekti.