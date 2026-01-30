SpaceX, uzaydaki çarpışma ve uzay çöpü risklerini azaltmak amacıyla “Stargaze” adlı yeni Uzay Durumsal Farkındalık sistemini devreye aldı. Sistem, Dünya yörüngesindeki nesnelerin konum verilerini analiz ederek olası çarpışmaları önceden tespit etmeyi hedefliyor.

Şirket, Stargaze kapsamında üretilen verilerin tüm uydu operatörleriyle ücretsiz paylaşılacağını duyurdu. Bu sayede uyduların daha güvenli manevra yapabilmesi ve yörüngedeki risklerin azaltılması amaçlanıyor.

SpaceX, sistemin küresel ölçekte uzay güvenliğine katkı sağlamasını hedeflediğini belirtirken, Stargaze’in önümüzdeki dönemde daha geniş kullanım alanına açılması planlanıyor.