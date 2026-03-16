Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Malatya Kürecik’te radar hattının bulunduğu bölgeye Patriot füzelerinin yerleştirildiğini belirterek, “Bölgede yaşanan gelişmeler artık bir gerilim meselesinin ötesine geçti. Savaş fiilen sınırımızda” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK), parti genel merkezinde Genel Başkan Özgür Özelbaşkanlığında toplandı. Toplantı sonrası MYK gündemine ilişkin açıklama yapan Zeynel Emre, özellikle Orta Doğu’daki gelişmeler ve Türkiye’nin güvenlik durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

“Orta Doğu ateş çemberine döndü”

Emre, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının bölgedeki gerilimi tırmandırdığını belirterek şunları söyledi:

“Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in İran’a saldırısı Orta Doğu’yu ateş çemberine çevirdi. Bu durum bizi de doğrudan ilgilendiren bazı gelişmeleri beraberinde getirdi. Oradan ülkemize yönelik üçüncü füze gönderildi ve bu üç füze de NATO unsurları tarafından düşürüldü. Buradaki olumlu taraf herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmamış olmasıdır.”

Emre, yaşanan krizin Türkiye’nin güvenliği ve ekonomisi açısından önemli bir sınama oluşturduğunu ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

“Şimdi en son Malatya Kürecik’te radar hattının bulunduğu bölgede Patriot füzelerinin yerleştirilmesine karar verildi ve konuşlandırıldı. Bu artık ‘bölgede gerilim var’ meselesinin ötesine geçmiş durumda. Savaş fiilen sınırımızda.”

“Buradaki mesele demokrasiyi savunmaktır”

Emre, açıklamasında Ekrem İmamoğlu’nun da yargılandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasına da değindi.

Söz konusu davanın Türkiye demokrasi tarihi açısından kritik bir öneme sahip olduğunu savunan Emre, “Bu dava Türk demokrasi tarihi açısından en önemli davalardan biridir. Bir belediye başkanı meselesinin ötesine geçmiştir. Burada mesele, halk tarafından en çok desteklenen siyasi hattın önünün kesilmek istenip istenmemesi meselesidir” dedi.

Emre, sürecin seçme ve seçilme hakkına yönelik bir müdahale olduğunu ileri sürerek, “Buradaki mesele demokrasiyi savunmaktır. Bu nedenle şeffaf bir şekilde halkın hakemliğine ihtiyaç var” ifadelerini kullandı.

“Biz çok şeffaf bir partiyiz”

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski TBMM Başkanı Bülent Arınçarasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin ortaya atılan “pazarlık” iddialarını değerlendirdi.

Emre, söz konusu görüşmenin iki hemşehrinin sohbeti olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Sayın Arınç ile Sayın Özel’in görüşmesi iki Manisalı hemşehrinin görüşmesidir. Daha önce de zaman zaman olan şeyler. Sanki çok gizli bir görüşmeymiş gibi davranılıyor. Öyle olsa zaten basına duyurusu yapılmazdı. Cumhuriyet Halk Partisi tarihin en ağır saldırıları altında. Her gün bir operasyonla uyanıyoruz. Buna rağmen asılsız dedikodular ortaya atılıyor. Biz çok şeffaf bir partiyiz.”

“Milli Eğitim Bakanı örnek olmalı”

Emre ayrıca Yusuf Tekin’in CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik sözlerini de eleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı’nın kullandığı üslubun kabul edilemez olduğunu belirten Emre, “En örnek olması gereken kişi Milli Eğitim Bakanı’dır. Ancak öyle bir üslupla konuşuyor ki bunu burada tekrarlamaktan utanç duyarım. Bu ülkenin en köklü partilerinden birinin genel başkanına böyle hitap edilemez. Siyasette sert eleştiri olur ama küfür olmaz” dedi.